Zimą częściej chorujemy. Wszystko dlatego, że wirusy mają ułatwione zadanie. Sprzyja im nie tylko niska temperatura, ale też to, że więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Wzmocnić swoją odporność możemy m.in. dzięki szczepieniom. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że teraz przeciw grypie, Covid-19 i RSV można zaszczepić się nie tylko w przychodni, ale także w wielu aptekach.

zdj. ilustracyjne / GIS: Zima sprzyja zakażeniom, a szczepienia pomagają chronić ciebie i bliskich!

Okres zimowy sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów - krótkie dni, mniej słońca i większa liczba kontaktów w zamkniętych przestrzeniach sprzyjają infekcjom. Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że szczepienia pomagają zmniejszyć ryzyko ciężkiego zachorowania na grypę, Covid-19 i RSV. Podpowiadamy, na co warto zaszczepić się zimą i dlaczego.

Grypa - najgroźniejsze są powikłania

Szczepienie przeciwko grypie to podstawa zimowej profilaktyki. Wirus grypy może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc, mięśnia sercowego czy zaostrzenie chorób przewlekłych. Co ważne, ten patogen mutuje, dlatego szczepienie zaleca się co roku.

Po przyjęciu szczepionki przeciw grypie, odporność rozwija się w ciągu kilkunastu dni. Szczególnie powinny o niej pomyśleć seniorzy, kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością oraz wszyscy, którzy mają na co dzień intensywne kontakty społeczne.

Covid-19 - aktualizacja ochrony, również po przechorowaniu

Choć pandemia przestała dominować w codziennych rozmowach, wirus SARS-CoV-2 nadal krąży, a zimą liczba zachorowań zwykle rośnie. Szczepienia przypominające są dostosowywane do aktualnych wariantów wirusa i pomagają zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz hospitalizacji.

Zima to dobry moment, by sprawdzić, czy nasza ochrona jest nadal aktualna - zwłaszcza jeśli ostatnie szczepienie lub przechorowanie było wiele miesięcy temu.

Pneumokoki - atakują płuca i nie tylko

Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne m.in. za zapalenie płuc, zapalenie zatok, ucha środkowego, a w cięższych przypadkach także sepsę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zimą infekcje dróg oddechowych zdarzają się częściej, co zwiększa ryzyko nadkażeń bakteryjnych.

Szczepienie przeciw pneumokokom jest szczególnie zalecane małym dzieciom, osobom w podeszłym wieku czy chorującym przewlekle.

Krztusiec - zapomniana choroba dorosłych

Krztusiec kojarzy się głównie z chorobą dziecięcą, tymczasem odporność po szczepieniu lub przechorowaniu z czasem słabnie. U dorosłych choroba może mieć nietypowy, ale bardzo męczący przebieg - z długotrwałym, napadowym kaszlem, który utrzymuje się tygodniami.

Zimą, gdy infekcje dróg oddechowych są na porządku dziennym, łatwo pomylić krztusiec z innymi chorobami i nieświadomie zarażać innych. Dawka przypominająca, często w połączeniu z błonicą i tężcem, to rozsądna inwestycja w zdrowie - szczególnie dla osób mających kontakt z niemowlętami.