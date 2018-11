Są takie dni w roku, kiedy chorobę jest dużo trudniej znieść. Zwłaszcza, gdy walcząc z rakiem, trzeba spędzić Boże Narodzenie w szpitalu. Akcja "Paczka na Gwiazdkę” ma choć trochę rozjaśnić ten trudny czas, pozwala dzieciom i ich rodzicom poczuć odrobinę świątecznej magii. Daje też poczucie, że ma się wsparcie. Młodsze dzieci wierzą, że prezent przynosi im sam Mikołaj. Starsze czują, że w chorobie nie są same, że są ludzie, którym na nich zależy.

Mechanizm akcji jest prosty. Dzieci piszą listy do Mikołaja. Organizatorzy umieszczają je w sieci, gdzie każdy może je przeczytać. Jeśli darczyńca poczuje, że chciałby spełnić dziecięce marzenie, rezerwuje list i tworzy paczkę. Prezent jest wręczany podczas wielkiego finału 19 i 20 grudnia.

Dziecięce listy poruszają różne sprawy. Młodsze pociechy rysują, sprecyzować marzenia pomagają im rodzice. Widać, że wkładają w nie dużo pracy. Listy są kolorowe, pełne ozdób i obrazków. Poruszające są listy od nastolatków, często opisują swoja chorobę, swoją niełatwą codzienność.

W moim wieku podobno już się nie wierzy w Mikołaja, ale ja wiem, że gdzieś jesteś i lubisz spełniać marzenia. (...) W wieku 16 lat zachorowałem na nowotwór, leczyłem się rok. Po roku kiedy mi oznajmiono, że jestem czysty onkologicznie, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Pomyślałem, że zaczynam życie od nowa. (...) Gdy skończyłem 18 lat moja choroba powróciła, musiałem się zacząć leczyć ponownie. Walczę cały czas i mam nadzieję, że w końcu pokonam mojego robaczka, który siedzi we mnie, a lekarze mi w tym pomogą - czytamy w liście.

14-letnia dziewczyna pisze: Przed chorobą byłam bardzo aktywna fizycznie, bardzo lubiłam się malować i stroić. Gdy zaczęłam leczenie przestalam się malować. Nie zwracałam na swój wygląd już tak dużej uwagi. Ale w grudniu mam zakończyć chemioterapię i trzeba znowu zacząć dbać o siebie. Dlatego Mikołaju proszę Cię o kilka kosmetyków.

W akcji można wziąć udział na kilka sposobów:



1) Spełnić marzenie dziecka z listu opublikowanego na www.listydom.pl

2) Samemu przygotować paczkę, która zostanie przekazana dziecku, które nie napisało listu.

3) Wesprzeć zbiórkę na potrzebne wyposażenie i sprzęty: znajdziecie ją TUTAJ >>>>

4) Zakupić jedną z cegiełek.

5) Wziąć udział w licytacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

6) Zasponsorować worki na prezenty.

Pomoc szpitalom to spełnianie marzenia o zdrowiu

Zdrowie to największe marzenie wszystkich chorych dzieci. Nie zastąpi go miś ani nowe klocki. Dlatego tak ogromnie ważna w akcji Paczka na Gwiazdkę jest zbiórka na sprzęt dla szpitali. Placówki również liczą że Mikołaj przyniesie im prezenty

Bardzo byśmy chcieli, żeby Mikołaj przyniósł nam pompy insulinowe w tej przyczyny, że jest to sprzęt w ciągłym użyciu na naszym oddziale, bo wszystkie leki, wszystkie cytostatyki są podawane przez pompy infuzyjne, co powoduje, że sprzęt się zużywa - mówi profesor Tomasz Szczepański , ordynator Oddziału Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Placówka marzy też o zestawie igieł do trepanobiopsji. Dzięki nim trudne badanie można wykonać łatwiej, szybciej i bez użycia dużej siły.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie poprosił między innymi o skaner do żył dla pacjentów. Dziecko jest wyjątkowym pacjentem. U tych małych dzieci czasami jest to bardzo trudne założyć jakiekolwiek dojście dożylne. Tutaj jak mamy takie urządzenie, pielęgniarka widzi konkretnie, gdzie ta żyła jest i nie kłuje na tzw. oślep - mówi profesor Anna Raciborska.

Lista potrzeb jest długa.

Oddział Hematologii i Onkologii, Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu

-Pompy infuzyjne do podawania leków łącznie 8 szt. Koszt 1 około 7 500 zł brutto

-Kardiomonitor, koszt ok 17 000 zł brutto

-Skaner/y do żył (1-2 sztuki), koszt 1 około 27 000 zł brutto

Oddział Onkologiczny Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

-Defibrylator, koszt około 10 000 zł brutto

-Skaner do żył, koszt około 27 000 zł brutto

Oddział Onkologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

-2 Pulsoksymetry z rękawem dla niemowląt, koszt 1 sztuki około 1500 zł brutto

-2 Pompy przepływowe, koszt 1 sztuki 4 600 zł brutto

-1 Kozetka do pokoju zabiegowego koszt 5 150 zł brutto

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu

-3 Pompy infuzyjne, koszt 1 sztuki około 3 500 zł brutto

- 4 Zestawy igieł do trepanobiopsji, koszt 1 zestawu około 2300 zł brutto

Oddziału Onkologii i Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

- 2 Pompy infuzuyjne, koszt 1 sztuki ok 15 000 zl brutto

Do zbiórki można się dołożyć tutaj: https://zrzutka.pl/paczkanagwiazdke

Marlena Chudzio

