"Celem wydarzenia jest edukacja pacjentów, społeczeństwa, ale też edukacja lekarzy, szczególnie tych pierwszego kontaktu. Przypominamy, że nowotwory neuroendokrynne istnieją" - mówi prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak o zbliżającym się festiwalu "Black or white" w Krakowie. Podczas finału, który odbędzie się 10 czerwca, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Myślą przewodnią tegorocznego koncertu jest hasło: "Piosenki wiecznie żywe".

Wzorem lat ubiegłych, program festiwalu jest bardzo różnorodny, by nawiązać w ten sposób do różnorodności nowotworów neuroendokrynnych.

Cytat To są nowotwory, które tak naprawdę mogą być zlokalizowane w różnych częściach ciała, głównie w przewodzie pokarmowym - bo tam jest aż 70 procent wszystkich nowotworów neuroendokrynnych. Ale te rozproszone komórki neuroendokrynne występują też w różnych, innych lokalizacjach. Tak więc możemy je spotkać zarówno w strukturach nosogardła, jak i w układzie moczowo-płciowym. Ale jednak ta najczęstsza lokalizacja to właśnie przewód pokarmowy - mówi w rozmowie z RMF FM prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak.

Jakie mogą być objawy występowania guzów neuroendokrynnych? Dużo prościej jest, gdy mówimy o tzw. guzach wydzielających, czyli takich, które produkują jakieś określone hormony, określone substancje i przez to występują charakterystyczne objawy. Najczęściej występującymi guzami wydzielającymi są guzy zlokalizowane w trzustce. To może być guz produkujący insulinę czy gastrynę. W przypadku guza produkującego insulinę może wystąpić u pacjenta niedocukrzenie, czyli spadek poziomu cukru we krwi - łącznie z możliwością wystąpienia utraty przytomności. Może to się charakteryzować uczuciem napadowego wręcz głodu, rozdrażnienia, często agresji - tłumaczy profesor.

Bywa jednak, że guz daje objawy charakterystyczne dla innych chorób. Może to być ból brzucha, biegunka. Wówczas powinno wykonać się badania, chociażby przesiewowe typu kolonoskopia, gastroskopia. I tylko na podstawie takich ujemnych wyników badań stwierdzamy, że rzeczywiście w obrębie jelita grubego czy w obrębie żołądka nie dzieje się nic istotnego - podkreśla Anna Sowa-Staszczak.

Dodaje, że tego typu nowotwory niestety dotykają ludzi w każdym wieku. Aczkolwiek średnio występują około szóstej dekady życia. Ale w naszej grupie leczonych pacjentów zdarzają się również dzieci, osoby niepełnoletnie - przyznaje profesor.

Czy tego typu nowotwory są zupełnie wyleczalne?

Cytat Guzy neuroendokrynne są tak różnorodną grupą nowotworów, że trudno na to odpowiedzieć dokładnie jednym zdaniem. Możemy mieć takie guzy, które mają charakter pojedynczego polipa, zlokalizowanego chociażby w odbytnicy. Usunięcie takiego polipa zamyka problem. Tak samo jest w przypadku zmiany, która występuje zwłaszcza u dzieci: zmiany o charakterze guza w wyrostku robaczkowym, gdzie usunięcie wyrostka kończy problem. Natomiast niestety mamy też takie przypadki, gdzie choroba rozpoznawana jest późno, czyli pojawiają się przerzuty, przede wszystkim w wątrobie, ale też do węzłów chłonnych, czasami kości. Szanse takiego pacjenta są mniejsze, ale to nie znaczy, że nie możemy ich leczyć. Często to leczenie ma charakter choroby przewlekłej i lecząc, przedłużamy życie pacjenta o wiele lat - odpowiada prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak.

Festiwal "Black or white". Kto wystąpi?

Festiwal "Black or white" łączy z sobą fantastycznych wokalistów, instrumentalistów, wybitne postacie polskiej sceny kabaretowej. W tym roku gościem specjalnym będzie Prisca Agbo - artystka dobrze znana w środowisku muzyki gospel.

Oto, kogo zobaczymy podczas Festiwalu "Black or white"

Grzegorz Turnau

Artur Andrus

Kabaret Hrabi

Wojciech Myrczek

Prisca Agbo

Zespół Wokalny Colour Voices

Zespół Wokalny Star¬_si

Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki





Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga.