„Dysfagia, czyli zaburzenia przełykania jest zwykle pierwszym objawem raka przełyku” – przestrzega dr Deborah Lee z portalu Fox Online Pharmacy. Ten nowotwór jest trudny do wykrycia, co więcej rozwija się bardzo powoli.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Co prawda, problemy z połykaniem często pojawiają się, gdy ludzie jedzą lub piją zbyt szybko lub nie przeżuwają prawidłowo jedzenia to zdaniem doktor Deborah Lee z Dr Fox Online Pharmacy, jest to również pierwszy sygnał ostrzegawczy o guzie zlokalizowanym w przełyku. Łączy on jamę ustną z żołądkiem, dlatego objaw ten najczęściej pojawia się podczas jedzenia, które blokowane przez guz, trudno przełknąć.

Cytat Przy dysfagii czujemy, że pokarm utknął nam w gardle. Powoduje to spory dyskomfort - kaszel, mdłości czy wymioty dr Deborah Lee

Lekarze zaznaczają, że wczesne wykrycie nowotworu poprawia wskaźniki przeżywalności, jednak symptomy choroby - jak zauważa dr Lee - są "trudne do wykrycia".

Jak tłumaczy lekarka, rak przełyku rozwija się w jego dolnym odcinku. A w kwaśnym środowisku rośnie bardzo powoli.

Inne charakterystyczne objawy raka przełyku to:

zgaga lub refluks żołądkowy

niestrawność (np. częste odbijanie)

zaburzenia łaknienia (apetytu)

kaszel, który nie ustępuje

zachrypnięty głos

uczucie zmęczenia lub brak energii

ból w gardle lub w środkowej części klatki piersiowej (zwłaszcza podczas połykania).





Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego, który może skierować cię na badanie endoskopowe przewodu pokarmowego.

Specjalista może też zdecydować o biopsji, czyli pobraniu stamtąd niewielkiego fragmentu tkanki do diagnostyki laboratoryjnej. Konieczne może być też przeprowadzenie dalszych badań, np. tomografii komputerowej.