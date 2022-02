Coraz więcej osób z podejrzeniem nowotworu zgłasza się do szpitali. W 2021 roku takich pacjentów było o jedną czwartą więcej niż w poprzednim - wynika z danych NFZ, dotyczących liczby wystawionych kart DiLO. To dokument, który uprawnia do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzisiaj czwarty lutego, czyli Światowy Dzień Walki z Rakiem.

