Nowoczesny laser „Revolix”, trafił do krośnieńskiego szpitala. Sprzęt warty 700 tysięcy złotych pomocny będzie przy operowaniu pacjentów z różnymi schorzeniami. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszym kraju.

Dr Dariusz Sobieraj prezentuje laser Revolix / Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Revolix to nazwa nowoczesnego lasera chirurgicznego, który jako pierwszy w naszym kraju, zakupił za 700 tysięcy zł krośnieński szpital. Urządzenie będzie wykorzystywane przy operowaniu kilku rodzajów schorzeń.

To jest laser nie tylko do operacji prostaty, ale też do kruszenia kamieni. Można też go wykorzystać w innych dziedzinach medycyny. Tym laserem redukujemy krwawienie, co w dobie obecnej profilaktyki przeciwzakrzepowej i przeciwzatorowej, tak pospolicie stosowanej przez lekarzy domowych i kardiologów i jest bezcenne. Kiedyś tych pacjentów operowaliśmy z bardzo dużym ryzykiem krwawienia, a w tej chwili jest to zredukowane do niewielkiego procenta przypadków - mówi dr n. med. Dariusz Sobieraj, ordynator oddziału urologii w szpitalu w Krośnie.

Przygotowując się do tego zabiegu i zakupu lekarze byli na stażu w klinikach we Frankfurcie i w Londynie. Dzięki temu specjaliści wybrali taki laser, który jest multidyscyplinanry i daje najwięcej możliwości.

Laser działa już od niedzieli i za jego pomocą zostały przeprowadzone już dwie operacje.