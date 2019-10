Kobiety w ciąży co najmniej raz powinny mieć wykonane badanie USG w kierunku raka piersi. To wniosek z najnowszego, wydanego w tym tygodniu stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. "Ciało kobiety w czasie ciąży zmienia się. I łatwo można przeoczyć zmiany w piersiach" - przekonują specjaliści w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Nowotwór piersi u kobiet w ciąży jest dużo trudniejszy do wykrycia. Wynika to z faktu, że guz w piersi traktowany bywa jako odpowiedź organizmu na zmiany hormonalne. Lekarze zachęcają, aby pacjentki same domagały się takiego badania. Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym wcześniej możemy zacząć leczenie. Jeżeli leczeniem będzie operacja, to można ją wykonać w każdym momencie tej ciąży. Jeżeli potrzebna będzie chemioterapia, to takie leczenie można zastosować w drugim lub trzecim trymestrze ciąży z całkowitym spokojem, bez żądnych obaw o zdrowie dziecka, nic mu nie zagrozi - zapewnia w rozmowie z RMF FM doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z warszawskiego Centrum Onkologii.



Rocznie nowotwór piersi w Polsce wykrywa się u ponad trzystu kobiet w ciąży. Specjaliści zachęcają, aby kobiety w ciąży same prosiły o badanie USG piersi u lekarza. Ginekolog nie zawsze myśli o piersiach, może zapomnieć o tym, żeby wykonać USG piersi. Jeśli kobieta mu przypomni, będzie to mile widziane - dodaje doktor Jagiełło-Gruszfeld.

Specjaliści podkreślają, że ciąża nie zwiększa ryzyka wystąpienia nowotworu piersi. Duże badania populacyjne potwierdzają, że nawet kilkukrotna ciąża tego ryzyka nie zwiększa - zapewnia onkolog.



Jakie badanie warto wykonać?

Badanie USG u kobiet w ciąży i karmiących dziecko zalecają krajowe stowarzyszenia naukowe: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. U kobiet poniżej trzydziestego piątego roku życia powinno się rozważyć wykonanie takiego badania w I i II trymestrze ciąży, nawet jeśli nie występują objawy raka piersi i nie ma rodzinnych predyspozycji do tej choroby.

Onkolodzy podkreślają, że USG piersi należy wykonać także u karmiących kobiet w razie pojawienia się niebolesnego guzka lub utrzymującego się zaczerwienienia skóry piersi przez co najmniej 14 dni lub powiększenia węzłów chłonnych, w okolicy dołów pachwowych. U kobiet po 35. roku życia również zaleca się takie badanie w I i II trymestrze ciąży oraz profilaktycznie raz w roku, nawet jeśli nie występują żadne dolegliwości i zmiany patologiczne.

Lekarze uspokajają, że w razie wykrycia raka piersi nie ma powodu do usunięcia ciąży. Leczenie raka piersi w ciąży generalnie powinno być prowadzone w sposób najbardziej zbliżony do standardów obowiązujących w leczeniu pacjentek nieciężarnych w tych samych stopniach zaawansowania choroby - zaznacza doktor Jagiełło-Gruszfeld.