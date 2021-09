Do mieszkańców Katowic trafią dziś słoiki z pyszną, przygotowaną na bazie naturalnych składników zupą pomidorową. W ten sposób urolodzy ze szpitala im. prof. Emila Michałowskiego przy ul. Strzeleckiej chcą w Tygodniu Urologii zachęcić mężczyzn do badań profilaktycznych układu moczowego i zwrócić ich uwagę na to, jak dobroczynny wpływ na zdrowie może mieć dieta bogata w pomidory i ich przetwory.

Słoiki z zupą pomidorową trafią do mieszkańców Katowic i pacjentów szpitala im. prof. Michałowskiego / Maciej Nycz / RMF FM

Wydawałoby się, że zupa pomidorowa ma z urologią niewiele wspólnego. To oczywiście nieprawda. Pomidory w urologii, a szczególnie w chorobach nowotworowych, są bardzo cenionym elementem diety - mówi RMF FM dr Jan Kawecki, urolog i dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Stąd pomysł, aby w Tygodniu Urologii, który świętujemy, zwrócić na siebie uwagę poprzez produkty na bazie pomidorów - tłumaczy.

Pomidor jest bardzo atrakcyjnym warzywem, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Pomaga nam wyrównywać niedobory elektrolitów, utrzymać zdrową dietę. Amerykańscy naukowcy, którzy zajmują się dietetyką, mówią, że szklanka soku pomidorowego pita codziennie zapewni ci zdrowie i urodę - zwraca uwagę dr Kawecki. Sole bromu zawarte w pomidorach i przetworach pomidorowych działają uspokajająco, co w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie - dodaje ekspert.

Likopen - cenny składnik pomidorów i ich przetworów

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Jan Kawecki o zdrowotnych właściwościach pomidorów i ich przetworów

Jak podkreśla dyrektor katowickiego szpitala, jednym z najcenniejszych składników pomidorów i ich przetworów jest likopen. Jest bardzo dobrym antyoksydantem - działa przeciwutleniająco, hamując niekorzystne działanie wolnych rodników, które mogą wpływać na mnożenie się komórek nowotworowych w organizmie - wyjaśnia dr Kawecki. Obliczono, że częste jedzenie pomidorów, a szczególnie przetworów pomidorowych, zmniejsza ryzyko powstawania raka prostaty nawet o 30 proc. Dotyczy to także raka przełyku, żołądka, jelit... Nawet do 60 proc. można zahamować wzrost raka jelita cienkiego - wylicza urolog.

Słoiki z zupą pomidorową rozdawaną w ramach akcji katowickich urologów / Maciej Nycz / RMF FM

Jakie jeszcze zalety ma doskonale znany nam pomidor? Ma bardzo dużo witaminy C - działa to przeciwzapalnie, komplet witamin B, witamina E, wapń, żelazo, fosfor, magnez... - wymienia dr Kawecki. Jest dawcą dużej ilości potasu - to ma duże znaczenie przy chorobach serca, utrzymaniu profilaktyki choroby wieńcowej - dodaje dyrektor katowickiej placówki. Jeden pomidor ma tylko 15 kcal, a jest objętościowo dość znaczny. Zjedzenie pomidora jako dobrej przekąski nie dość, że jest bardzo zdrowe, to jeszcze wypełni nam żołądek - zauważa.

Jednym z najcenniejszych składników pomidorów i ich przetworów jest likopen / depositphotos.com / Depositphotos

Ekspert zwraca uwagę, że likopen zawarty w przetworach pomidorowych, takich jak np. sok czy zupa, jest nawet 4 razy bardziej przyswajalny niż wtedy, gdy jemy to warzywo bez przetwarzania i dodatków. Zdradza też, że są składniki, które połączone w potrawach z pomidorami zwiększają przyswajalność likopenu. Wymienia w tym kontekście m.in. oliwę, orzechy, brokuły, które można połączyć z pomidorami w sałatce.

Słoiki z zupą pomidorową trafią do mieszkańców Katowic i pacjentów szpitala im. prof. Michałowskiego / Maciej Nycz / RMF FM

Tydzień Urologii pozwala zastanowić się, jak w prosty sposób na co dzień można polepszyć jakość swojego życia i zadbać o zdrowie. Stąd dzisiaj będziemy rozdawać zupy pomidorowe na rynku w Katowicach mieszkańcom aglomeracji śląskiej, a także naszym pacjentom w szpitalu urologicznym na ul. Strzeleckiej - mówi RMF FM dr Kawecki. W zdrowej diecie można zawrzeć substancje, które pomogą nam lepiej żyć - przekonuje.

Niepokojące statystyki i rola badań profilaktycznych

W Polsce na nowotwory układu moczowego zapada nawet 30 tysięcy osób rocznie, co stanowi jedną trzecią zachorowań na wszystkie nowotwory, a na raka prostaty ok. 16 tys. mężczyzn. Eksperci zwracają uwagę, że wielu chorobom zapobiec można przez profilaktyczne badania oraz właściwą dietę.



Jakie objawy powinny szczególnie zaniepokoić mężczyzn i skłonić ich do pilne wizyty u urologa?

Na pewno niepokoił będzie krwiomocz, a szczególnie tzw. krwiomocz bezobjawowy - wtedy badać się trzeba natychmiast. Często jest to objaw nowotworu układu moczowego - mówi RMF FM dr Kawecki. Są inne objawy - częstomocz, dolegliwości bólowe, pieczenie przy oddawaniu moczu. To są często objawy związane z infekcją układu moczowego. Tutaj proste leczenie, typu wymuszona diureza, picie dużej ilości płynów, leki ziołowe, powinno wystarczyć - opisuje. Zwraca uwagę, że oddzielną i szalenie ważną kwestią są okresowe badania kontrolne.

Objawy kliniczne raka prostaty, które pacjent może zaobserwować, występują w początkowym okresie bardzo słabo - dlatego mogą być przeoczone. Stąd badania okresowe u mężczyzn po 50. roku życia mają bardzo duże znaczenie - przekonuje ekspert. Bardzo istotne jest, żeby leczyć raka we wczesnej fazie - jest wtedy w zasadzie wyleczalny - dodaje.

"Dystans pomiędzy lekarzem a pacjentem powinien być skracany"

Dr Jan Kawecki / materiały prasowe /



Dyrektor katowickiego szpitala przekonuje, że każdy mężczyzna powinien zaprzyjaźnić się ze swoim urologiem.

Urolog to specjalista. Powoli staje się lekarzem pierwszego kontaktu dla starszych mężczyzn. Dużo objawów z układu moczowego, o których lekarzowi rodzinnemu się nie mówi, łatwiej w rozmowie da się przekazać urologowi - przyznaje dr Kawecki. Zaczynamy być lekarzami pierwszego kontaktu. Trzeba przyjść, pogadać, lekarzowi urologowi jest dużo łatwiej zbadać takiego chorego i mu wyjaśnić, co się zaczyna i czy to wymaga leczenie - opisuje. Dystans pomiędzy lekarzem a pacjentem powinien być skracany - sugeruje urolog.

Dr Kawecki mówi w rozmowie z RMF FM, że akcje profilaktyczne dot. schorzeń układu moczowego z roku na rok przynoszą coraz lepsze efekty. Pacjenci coraz częściej pojawiają się w gabinetach. Coraz więcej jest ludzi świadomych - ocenia. Bardzo duże znaczenie ma wpływ rodziny - namowy żony, dzieci, które chcą mieć zdrowego ojca i męża - podkreśla.

Jakie są najczęstsze schorzenia układu moczowego?

- Nietrzymanie moczu - dotyczy aż 25-30 proc. dorosłych powyżej 65. roku życia. Wśród osób starszych przebywających w domach opieki odsetek ten sięga nawet 50-84 procent.

- Zakażenia układu moczowego - u kobiet w wieku 65-80 lat liczba przypadków to nawet 10-20 procent. U mężczyzn bakteriuria objawowa i bezobjawowa występuje rzadziej (0,1-1%) do 60 lat, ale powyżej choruje z jej powodu nawet 10-15 proc. osób.

- Łagodny rozrost gruczołu krokowego - z jego powodu w Polsce leczonych jest ok. 2 mln mężczyzn, a poddawanych leczeniu zabiegowemu jest rocznie około 14 tys. chorych.

- Rak gruczołu krokowego - jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn i trzecią przyczyną zgonu pacjentów z powodu nowotworu. Jego częstość występowania zwiększa się z wiekiem, a szczególnie po 60. roku życia

- Rak pęcherza moczowego - jest również jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u osób w wieku starszym, zwłaszcza między 60. a 80 rokiem życia. W Polsce jest to 4. co do częstości występowania nowotwór u mężczyzn i 13. u kobiet.