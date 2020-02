„Przed Wami wyjątkowy cover - scenariusz do niego napisało życie, a dokładniej choroba, która dotknęła Mateusza Rejowskiego” – piszą twórcy grupy PASSIO Poland. Mateusz, to młody chłopak, u którego zdiagnozowano chłoniaka Hodgkina. Nie załamał się jednak po diagnozie, a co najbardziej wyjątkowe postanowił nagrać utwór, który będzie trzymał na duchu i dodawał wiary dzieciakom zmagającym się z nowotworami.

