Serena WIllimas to jedna z czołowych tenisistek na świecie. W ostatnich dniach na swoim Instagramie opublikowała nagranie topless, na którym śpiewając zachęca do samobadania piersi.

Piosenka, którą śpiewa tenisistka, to cover utworu australijskiego zespołu The Divinyls, "I touch Myself". Piosenkę w zespole z Antypodów śpiewała Chrissy Amphlett, która w 2013 roku w wieku 53 lat zmarła na raka piersi.

Williams napisała w opisie do filmu: Ten miesiąc jest czasem świadomości o raku piersi, dlatego nagrałam tę piosenkę, aby przypomnieć kobietom o regularnym sprawdzaniu swojego zdrowia. Wyprowadziło mnie to z mojej strefy komfortu, ale chciałam to zrobić, ponieważ jest to problem, który dotyka wszystkie kobiety na całym świecie. Wczesne wykrywanie raka piersi jest kluczowe i może oszczędzić wiele istnień ludzkich - możemy przeczytać na Instagramie tenisistki.

Październik jest miesiącem Świadomości Raka Piersi na całym świecie.

