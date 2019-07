Bezpłatne badania w kierunku Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C czekają w kilkudziesięciu poradniach i przychodniach w Polsce. 28 lipca to Światowy Dzień tej choroby. W Polsce wirusem HCV, który wywołuje zapalenie, zakażonych jest kilkaset tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich wciąż o tym nie wie. Akcja bezpłatnych badań ma to zmienić.

