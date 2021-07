Z nadmierną sennością zmaga się 42-letni hindus. Z powodu nieuleczalnej choroby, przesypia aż 25 dni w miesiącu. Cierpi na ultra rzadką przypadłość - hipersomnie, przez którą nie może normalnie pracować i wymaga ciągłej opieki rodziny.

Purkharam - meszkaniec Radżastanu w Indiach o swojej chorobie dowiedział się w wieku 23 lat. Wówczas zaczął skarżyć się na chroniczne zmęczenie i nieustanną potrzebę odpoczynku.

Początkowo musiał kłaść się do łóżka na 5-7 dni, aż doszło do takiego momentu, że przesypiał 25 dni w miesiącu, co prawie całkowicie wykluczyło go z życia zawodowego.

Mężczyzna jest właścicielem dużego sklepu. Jednak przez chorobę może prowadzić swój biznes jedynie 5 dni w miesiącu.

Chorującym na hipersomnie opiekuje się rodzina, która zajmuje się karmieniem, myciem i rehabilitacją 42-latka.

Hipersomnia, czyli nadmierna senność należy do schorzeń przewlekłych. Cierpiący na tę przypadłość bardzo często zasypiają w ciągu dnia, mają trudności z wybudzeniem się i odczuwają ciągłe zmęczenie.

Wciąż niejasna jest przyczyna tego schorzenia. Mówi się o predyspozycjach genetycznych lub reakcji autoimmunologicznej organizmu. W leczeniu stosuje się m.in. środku zmniejszające uczucie senności - wyjaśnia w rozmowie z portalem "Twoje Zdrowie" neurolog Adam Cyrulik.