Co dziesiąte dziecko w Polsce przed szóstym rokiem życia ma nadwagę lub otyłość. Po szóstych urodzinach to aż trzydzieści procent dzieci i nastolatków - takie są niepokojące wnioski z danych Centrum Zdrowia Dziecka i Narodowego Programu Zdrowia. Dzisiaj czwarty marca. Obchodzimy Światowy Dzień Otyłości.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Polsce narasta niestety otyłość najwyższych stopni. Niedługo, podobnie jak Amerykanie, możemy mieć wiele otyłych dzieci - komentuje prof. Piotr Socha z Centrum Zdrowia Dziecka. Problem polega na tym, że staliśmy się leniwi, korzystamy ze schodów ruchomych, dowozimy dzieci do szkoły, kiedyś dzieci same chodziły do szkoły i dźwiganie tornistra było zdrowsze mimo wszystko niż dowożenie - podkreślił. Jego zdaniem największy błąd popełniany przez rodziców to właśnie wożenie dzieci przy każdej okazji.

Najnowsze dane wskazują, że narasta skala problemy otyłości wśród dzieci na wsi. Polska wieś się zmienia. Wydaje się, że na wsi jest więcej miejsca na aktywność fizyczną. Tymczasem życie na wsi też się zmienia. Do tego miasto jest bogatsze. Pieniądze dają większe możliwości aktywności fizycznej i wyboru zdrowej diety - dodaje ekspert.

Profesor przypomniał, że z różnych międzynarodowych badań wynika, że populacja Polski spożywa sporo słodzonych napojów. Polskie dzieci piją ich zdecydowanie więcej niż ich rówieśnicy w Belgii czy Grecji - podkreśla prof. Piotr Socha.

Gdzie szukać pomocy?

Co powinni zrobić rodzice, którzy widzą, że ich dziecko niebezpiecznie zbliża się do nadwagi czy otyłości? Zdaniem eksperta najpierw warto porozmawiać z pediatrą. Kolejne miejsca, gdzie warto się zgłosić to gabinety gastrologa czy endokrynologa - wskazuje prof. Piotr Socha.

Jedną z placówek realizujących Program Leczenia Otyłości u dzieci jest Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tu można przeczytać, jak ten program jest realizowany i na czym polega .

TUTAJ ZNAJDZIESZ LISTĘ PLACÓWEK, KTÓRE SPECJALIZUJĄ SIĘ W LECZENIU OTYŁOŚCI

Co robić, by zapobiegać otyłości?

Eksperci podkreślają, że otyłość jest chorobą, która zwykle rozwija się powoli i zwiększa ryzyko innych chorób. W czasie pandemii koronawirusa otyłość u dzieci była jednym z najczęstszych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji Covid-19.

Wśród podpowiedzi specjalistów, jak zapobiegać otyłości, znalazły się między innymi takie punkty:

jedzcie regularnie 4-5 mniejszych posiłków w ciągu dnia, w spokojnej atmosferze, a nie przed telewizorem - starajcie się znaleźć czas na wspólne posiłki, na przykład rano lub wieczorem oraz w weekendy;

poinformujcie nauczycieli i opiekunów, że dziecko ma zalecone zasady żywienia i poproście o ich przestrzeganie;

rozmawiajcie z dziećmi o tym, co jadły w ciągu dnia - to je zmobilizuje do kontroli jedzenia;

zadbajcie o to, by w każdym posiłku połowę talerza stanowiły warzywa lub owoce;

zadbajcie o odpowiednią jakość i długość snu;

nie nagradzajcie siebie i nie pocieszajcie słodyczami - zamiast tego możecie pójść razem do kina, muzeum, na łyżwy czy trampoliny;

bądźcie aktywni - ćwiczcie razem (o ile to możliwe). Uprawiajcie ulubione sporty (co najmniej 60 minut dziennie). Chodźcie na spacery.