To już 14. osoba chora na odrę na Mazowszu, a zarazem pierwszy potwierdzony przypadek w samej Warszawie.

/ foto. pixabay /

Pierwszy, potwierdzony już przypadek odry w Warszawie został stwierdzony u 36-letniego mężczyzny, który jeszcze przed rozpoznaniem tej choroby, był w Szpitalu Czerniakowskim. Po diagnozie został przewieziony do Szpitala Zakaźnego na ul. Kasprzaka. Jego stan zdrowia jest dobry.

Jest jednak kolejne podejrzenie odry w Warszawie. Tym razem lekarze podejrzewają odrę u rocznego dziecka, które zostało przewiezione do szpitala na ulicy Żwirki i Wigury. Pobrano mu już próbki do testów, które potwierdzą, czy dziecko rzeczywiście choruje.

Najwięcej przypadków zachorowań stwierdzono w powiecie pruszkowskim. Chorzy ci nie byli szczepieni przeciwko odrze.

Według GIS, także do jednego z gdańskich szpitali trafiło dziecko chore na odrę.

W Polsce od 1 stycznia do 15 października 2018 roku zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 58.

Odra. Jakie są objawy, kiedy zgłosić się do lekarza?

Biegunka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie krtani oraz płuc, które może stać się przyczyną śmierci - takie są powikłania nieleczonej lub niewłaściwie leczonej odry. To jedna z najbardziej zaraźliwych chorób.

Główne objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Objawy odry u dorosłych są takie same, jak u dzieci, ale sam przebieg choroby może być cięższy i częściej dochodzi do rozwoju powikłań. Typowa czerwona wysypka pojawia się zwykle po dwóch tygodniach po kontakcie z wirusem odry.

W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skonsultować się z lekarzem. Część pacjentów może wymagać hospitalizacji. W czasie gorączki należy pozostawać w łóżku. Warto pamiętać także o zaraźliwości odry. Należy unikać kontaktu z domownikami i innymi osobami podatnymi na zachorowanie.

Konsultacji z lekarzem wymaga także każde pogorszenie samopoczucia w przebiegu odry, które może być objawem powikłań. Takie objawy jak osłabienie, kaszel czy przyspieszony oddech i duszność wskazują na rozwój zapalenia płuc. Nudności i wymioty, a także brak apetytu mogą wskazywać na zapalenie wątroby.

Odra: Powikłania

Ryzyko rozwoju poważnych powikłań, jak też zgonu z powodu odry, jest największe u dzieci do 5 lat oraz dorosłych powyżej 20. roku życia.

Te lżejsze powikłania to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U części dorosłych chorych rozwija się także zapalenie płuc, które może być pierwotne - wywołane przez wirusa, lub wtórne - wywołane przez bakterie. Zapalenie płuc może prowadzić do śmierci.

Odra jest bardzo niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Wiąże się z ryzykiem poronienia i przedwczesnego porodu. W przeciwieństwie do różyczki nie powoduje jednak wad wrodzonych płodu.

Niestety odry nie da się leczyć przyczynowo. Stosuje się wyłącznie leki objawowe.

Odra a szczepienie

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność.

Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Wcześniej, w kwietniu, przedstawiła projekt rekomendacji m.in. w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.

(j.)