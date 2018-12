Komórki macierzyste wszczepione do mózgu szczurów powstrzymują u nich napady padaczki - informuje na swej stronie internetowej czasopismo "New Scientist". Wyniki badań naukowców z Texas A&M University i University of Wisconsin-Madison, opublikowane na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" dają nadzieję, że podobne, radykalne działania będą mogły pomóc także ludziom cierpiącym na szczególnie trudną do leczenia postać tej choroby.

