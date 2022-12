Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że od 12 grudnia będzie można zarejestrować na szczepienie przeciw Covid-19 dzieci od 6 miesięcy do 4 lat. Szef resortu zdrowia dodał, że rejestrować dzieci na szczepienie można poprzez Moje IKP, infolinię lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje te podał minister zdrowia Adam Niedzielski na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie. Dodał, że w nocy z 11 na 12 grudnia wystawione zostaną e-skierowania na szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci od 6 miesięcy do 4 lat.

Populacja tej grupy wiekowej to blisko 2 mln dzieci. Już od 12 grudnia będzie można zarejestrować się na szczepienie albo poprzez Moje IKP bądź tradycyjnie przez infolinię pod numerem 989 - przypominam, że jest ona czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 20.00 - albo bezpośrednio, w punkcie szczepień - poinformował.

Podkreślił, że kwalifikację do szczepienia dzieci może przeprowadzić jedynie lekarz, także szczepienia będą odbywać się w punktach, gdzie przyjmuje lekarz. Tych punktów w tej chwili mamy w skali kraju ok. 7 tys. - zaznaczył.

Zaszczepionych może zostać 168 tys. dzieci

Szef MZ poinformował, że 5 grudnia do Polski przybyło pół miliona dawek szczepionek przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.

Schemat szczepienia jest trójdawkowy, więc to wystarczy na zaszczepienie blisko 168 tys. dzieci. Oczywiście, w przypadku większego zapotrzebowania dostawy mogą zostać uzupełnione - mówił.

Wyjaśnił, że pierwsza i druga dawka szczepionki będą podawane w odstępie 3 tygodni, a trzecia po 8 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki.

Od 7 grudnia punkty szczepień mogą podawać tę szczepionkę w naszym systemie informatycznym. To są takie same procedury, jakie obowiązywały w przypadku innych grup wiekowych - zaznaczył Niedzielski.

Minister zapewnił, że preparat, którym będą szczepione osoby "jest sprawdzony, przetestowany, zbadany, dopuszczony przez EMA, ale również przez polskie organy, które dopuszczają do obrotu".

Szczepienie będzie wykonywane preparatem Comirnaty firmy Pfizer. Szczepionka ta w zależności od wieku i masy ciała wykonywana jest bądź iniekcją w udo, bądź tradycyjnie w ramię - wyjaśnił Niedzielski.

Rzecznik prasowy MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że szczepionkę dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat zamówiło już 76 punktów szczepień, a 3500 dawek w niedługim czasie wyjedzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Szef MZ zastrzegł jednocześnie, że głównym problemem epidemicznym w kraju są teraz zachorowania na grypę, a nie na Covid-19. Zgodnie z danymi MZ od początku września do 30 listopada zanotowano ponad 160 tys. zachorowań na Covid-19, a w tym samym okresie - blisko 1,3 mln zachorowań na grypę.

Niedzielski zachęcił do szczepień przeciwko grypie, bo - jak powiedział - są one jedyną i skuteczną ochroną przeciwko tej chorobie. Tych szczepionek sprowadziliśmy do kraju blisko 3 mln, a w tej chwili poziom wykonania tych szczepień jest mniej więcej 640 tys. - podał.

Zwrócił uwagę, że w porównaniu z poprzednimi latami obecna skala zachorowań na grypę jest zdecydowanie wyższa. Mamy wyraźny wzrost zachorowań na grypę jeżeli chodzi o dzieciaki - zwrócił uwagę. W tej chwili mówimy o strukturze, gdzie liczba zakażeń wśród dzieci zbliża się do 50 proc.- zauważył.

Ile szczepień wykonano w Polsce?

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, podano 57 691 046 szczepionek - wynika z danych zamieszczonych w czwartek na stronach rządowych.

W pełni zaszczepionych jest 22 604 207 osób. Podano też 14 917 703 dawki przypominające. Dzienna liczba szczepień wyniosła 4077.

Z zestawienia wynika, że po wykonaniu ponad 57,69 mln szczepień zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw Covid-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.