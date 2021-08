Koronawirus wywołujący Covid-19 wciąż mutuje. Kolejny wariant wykryto już w maju w Południowej Afryce – naukowcy określili go jako C.1.2. Wykryto go już w kilku krajach, m.in. w Anglii, Szwajcarii czy Portugalii. ECDC wciągnęło go już na listę monitorowanych mutacji. Jak ostrzegają eksperci, wariant C.1.2 może być bardziej zaraźliwy, niż wariant Delta.

