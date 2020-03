Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, zachowaj zasady higieny. Tak brzmią podstawowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób, które wróciły do kraju po 15 marca.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Informacje o tym, jak powinna wyglądać 14-dniowa kwarantanna domowa GIS zamieścił na stronie i w mediach społecznościowych.