"Nie nadużywajmy płynów i aerozolów do dezynfekcji"- tak w rozmowie z RMF FM ostrzegają lekarze. Specjaliści przekonują, że gdy po tego typu środki sięgamy zbyt często, a niektórzy robią to nawet kilkanaście razy w ciągu doby, możemy osłabić naszą odporność i zwiększyć ryzyko alergii skórnej. W momencie, gdy rozpędza się czwarta fala pandemii, sprawdzamy, jak zmniejszyć ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Ukazały się właśnie wyniki najnowszych badań, są przerażające. W czasie pandemii koronawirusa zużycie środków odkażających, rozpylanych i do rozpylania, wzrosła nawet kilkakrotnie. I zbadano, co te środki robią z układem oddechowym człowieka. Okazuje się, że te środki nie tylko zabijają bakterie, które żyją na naszej skórze, na naszych błonach komórkowych, w drogach oddechowych, niszcząc drogę patogennym bakteriom i wirusom, ale dodatkowo niszcząc nabłonek - podkreśla w rozmowie z RMF FM były prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego profesor Piotr Kuna.

Te środki, gdy ich nadużywamy, mogą spowodować, że nabłonek się rozszczelnia i jakikolwiek błahy wirus, który kiedyś nas nie zakażał, teraz może zakażać. Ekspozycja na te środki, które mają za zadanie niszczyć koronawirusa, dramatycznie uszkodziła naszą odporność. Być może jest to jedna z przyczyn, dla których mimo szczepień znów zaczęliśmy chorować. Jesteśmy słabsi odpornościowo - dodaje profesor Piotr Kuna.

"Lepsza ciepła woda z mydłem"

Lepiej umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, bo taki zestaw nie ma działania na nasze drogi oddechowe. Teoretycznie najbezpieczniejszy dla naszych dłoni jest spirytus etylowy, natomiast on wysusza skórę i trzeba ją potem nawilżać emolientami, żeby przywrócić właściwą barierę lipidową. Mamy coraz więcej pacjentów z alergią skórną na dłoniach, to jest też konsekwencja nadużywania środków do odkażania dłoni - dodaje w rozmowie z RMF FM były prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Profesor Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wskazuje, że zgodnie z modelowaniem matematycznym do końca października możliwe jest, że w Polsce dziennie będzie dochodziło do 5-10 tys. zakażeń.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia Covid-19, poza szczepieniami, powinniśmy dbać o higienę, czystość, unikać zgromadzeń, jeśli to możliwe, do tego zakładać maski, gdy wchodzimy do budynku, musimy do tego wrócić, żeby nie zdynamizować czwartej fali - przekuje ekspert.