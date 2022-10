Hormony męskie i żeńskie różnicują przebieg Covid-19. „Mężczyźni są bardziej podatni i narażeni na śmiertelność z powodu ostrej infekcji, a u kobiet częściej występują długoterminowe objawy” – zaznaczyła wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ekspertka z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie powiedziała, że kobiety, szczególnie przed pięćdziesiątką, rzadziej cierpią na ostre infekcje Covid-19 niż mężczyźni, co ma związek m.in z pozytywnym działaniem estrogenów na układ sercowo-naczyniowy.

przekazała prof. Szuster-Ciesielska.

W rzeczywistości odpowiedź immunologiczna powiązana z genami i gospodarką hormonalną jest silniejsza u kobiet niż u mężczyzn, co stanowi miecz obosieczny: skutki ostrego Covid-19 są cięższe u mężczyzn, ale reakcje autoimmunologiczne są częstsze u kobiet - zwróciła uwagę wirusolog.

Post-covid związany z menopauzą?

Ekspertka zapytana o przyczyny częstszego występowania długotrwałych objawów Covid-19 u kobiet przed menopauzą, wskazała, że prawdopodobnie wiąże się to z silną współpracą hormonów i układu odpornościowego, która może potęgować objawy longcovidowe.



Ten parasol estrogenowy zamyka się u kobiet po menopauzie, co właściwie zrównuje kobiety z mężczyznami jeśli chodzi o wrażliwość na różne infekcje wirusowe - uzupełniła prof. Szuster-Ciesielska.



Zwróciła uwagę również na to, że wiele objawów post-covid, jak zmęczenie, bóle mięśni czy kołatanie serca, w znacznym stopniu podobnych jest do dolegliwości związanych z menopauzą.



W takiej sytuacji lekarzom trudno określić, czy mają do czynienia z długotrwałym efektem covidu, czy kobieta rzeczywiście wchodzi w okres menopauzy, a ma to duże znaczenie przy podjęciu decyzji o wdrożeniu hormonalnej terapii zastępczej - dodała.

Ciężki Covid, a testosteron

Prof. Szuster-Ciesielska podkreśliła, że mężczyźni są bardziej podatni i narażeni na śmiertelność z powodu ostrej infekcji.



Ogólnie często obserwuje się związek między wzrostem stanu prozapalnego a spadkiem poziomu testosteronu zarówno u młodych, jak i u starzejących się mężczyzn (tu w grę wchodzi dodatkowo wiek). Dlatego większość mężczyzn z Covid-19 wykazuje niedobór testosteronu, a jego niższy poziom jest powiązany z cięższymi objawami choroby - wyjaśniła wirusolog.



Testosteron wydaje się stymulować ekspresję cząsteczek, które ułatwiają infekcję SARS-CoV-2. Ponadto androgeny mogą potęgować zwiększenie produkcji cytokin i wpływać na zmniejszenie odpowiedzi przeciwciał na patogeny - zaznaczyła ekspertka.