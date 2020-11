W ciągu ostatnich dziesięciu dni do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zgłosiło się dziewięcioro dzieci z ciężkimi objawami PIMS-TS. Jest to zespół objawów przypominający chorobę zwaną zespołem Kawasaki. PIMS dotyczy jednak dzieci, które są po przebytej (również bezobjawowo) chorobie powodowanej wirusem COVID-19. "Trzeba bić na alarm" - mówi prof. Przemko Kwinta z Kliniki Chorób Dzieci Dziecięcego Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.

Zdj. ilustracyjne / Pexels

Objawy zaczynają występować po kilku tygodniach od przejścia koronawirusa. Wszyscy rodzice musza się mieć na baczności, bez względu na wiek dziecka - alarmuje prof. Przemko Kwinta z Kliniki Chorób Dzieci Dziecięcego Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Dzieci przechodzą koronawirusa bardzo łagodnie, dopiero po kilku tygodniach - najczęściej pomiędzy 4 a 6 tygodniem - zaczynają się objawy.

Myślę, że trzeba bić na alarm. My zajmujemy się dziećmi, które są w ciężkim stanie, głownie z niewydolnością serca. Najczęściej pierwszym objawem jest nieustępująca gorączka. Jeśli trwa ona więcej niż trzy dni, a ponadto pojawiają się takie objawy jak biegunka, malinowy język, wysypki skórne, wymioty, nastrzyknięcie spojówek, to koniecznie trzeba szukać pomocy - zaznacza prof. Kwinta.

Dodatkowymi objawami są: zaczerwienione oczy, wysypka na dłoniach i stopach, na reszcie ciała, osłabienie, objawy ze strony układu pokarmowego, odwodnienie. Może to przypominać tzw. bostonkę.

Krzysztof Fyderek, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Jacek Skóra /RMF FM

Podstawą leczenia są wlewy immunologlobulin oraz leki sterydowe. Dzieci są w bardzo złym stanie, szczególnie na początku, wówczas dochodzi u nich do niewydolności serca, czy do zmian w naczyniach wieńcowych. Nie mamy na razie informacji, na ile się to cofnie, a na ile będzie problemem (u tych dzieci) za np. 10 lat. Z definicji to choroba wieloukładowa, zdarzają sie obajwy psychiatrczyne, zmiany w mózgu, problem z nerkami czy wątrobą - dodaje prof. Kwinta

Lekarze apelują by dzieci były badane tradycyjnie, a nie w trybie teleporady. Teleoprada u dzieci do drugiego roku życia jest ,,nieporozumieniem" - ocenia prof Kwinta. Jak mówi kilka dni temu zaoserowano szczyt zachorowań. Obawiamy się, że najbliższe tygodnie będą dla nas bardzo trudne.

Obecnie w placówce przebywają dzieci kilkumiesięczne, a także kilkulatki. Najstarszy pacjent ma 16 lat. Stan dzieci - jak przekazała rzeczniczka szpitala - jest różny, od łagodnego po ciężki, w którym konieczne jest podłączenie pod respirator.