Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego rodzi określone konsekwencje m.in. możliwość wydania przez ministra zdrowia rozporządzeń przewidujących pewne ograniczenia dotyczące np. sposobu przemieszczania czy używania określonych przedmiotów.

Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Minister zdrowia poinformował w czwartek, że w drodze rozporządzenia został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.



Resort zdrowia wyjaśnia, że oznacza to, iż w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się oraz czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych.

Większe uprawnienia ministra zdrowia

MZ będzie mógł zdecydować również m.in. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Będzie tez mógł wprowadzić nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.



Resort wskazał, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi o tym, że pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Odwołane imprezy masowe

MZ zauważa, że do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.



10 marca podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych, a 11 marca o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. 12 marca szef MZ zapowiedział, że 19 placówek medycznych zostanie przekształconych w szpitale zakaźne.



W Polsce badania diagnostyczne w kierunku koronawirusa prowadzi 15 laboratoriów. Minister zapowiedział, że rozważane jest włączenie do diagnostyki także laboratoriów w jednostkach klinicznych klasy BSL-2, które spełniają wymagania Światowej Organizacji Zdrowia.