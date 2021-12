Dzieci, które są dializowane z powodu choroby nerek, powinny jak najszybciej przyjąć szczepionkę przeciw koronawirusowi. Tak w RMF FM apeluje krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii.

Szczepienia dzieci przeciw Covid-19 na zdjęciu ilustracyjnym / Grzegorz Michałowski / PAP

Od czwartku preparat przeciw Covid-19 mogą dostawać dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Szczepienia dzieci z tej grupy są tak ważne, bo dializowani mali pacjenci mają bardzo obniżoną odporność.

Krajowy konsultant profesor Ryszard Gellert podaje, że wśród dializowanych dorosłych dzięki szczepieniom umieralność już obniżyła się do poziomu sprzed pandemii. W tej grupie dawką podstawową zaszczepionych jest ponad 90 procent, a dodatkową - 60 procent pacjentów

Lekarze liczą, że równie popularne szczepienia będą wśród dializowanych dzieci.

Te dzieci muszą się rozwijać, muszą być zabezpieczone przed chorobą, a Covid wycieńcza nieprawdopodobnie. Starsze osoby dializowane okazały się w czasie pandemii bardzo zdyscyplinowaną grupą. Dziecko to mały człowiek pod względem fizycznym, dlatego mocno zalecam szczepienia osób w wieku od pięciu do jedenastu lat - dodaje profesor Ryszard Gellert.

Nefrolodzy podkreślają, że szczepionkę można przyjąć w dowolnym momencie, także w trakcie procesu dializ. Nie ma dodatkowych warunków.

Ministerstwo Zdrowia podało dzisiaj, że ponad 23 tysiące dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest już zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Zapisanych jest kolejnych 190 tysięcy. Niemal co czwarty z nich to 11-latek.