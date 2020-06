Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem. To wniosek z analiz naukowców i lekarzy z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Alergię oraz Koalicji na Rzecz Zdrowego Powietrza. Wpływ smogu na ryzyko zachorowania nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

To nie jest prosta analiza: poziom zanieczyszczeń w górę, poziom COVID-19 w górę. Gdyby tak było, to spoglądając na południe Polski mielibyśmy podobny problem. A okazuje się, że w Małopolsce jest inaczej, a na Śląsku jest trochę inaczej. Nie tylko zanieczyszczenie powietrza ma tu znaczenie. Mówi się coraz więcej o roli demografii, a także o tym, czy osoby mieszkające na danym terenie mieszkają w dużej gęstości, czy też w dużym odosobnieniu. Gęstość ewidentnie sprzyja zakażeniom, ale również gęstość sprzyja generacji zanieczyszczeń - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Lekarze podkreślają, że ochrona przed koronawirusem powinna być taka sama - niezależnie od ilości zanieczyszczeń powietrza w miejscu, w którym mieszkamy. Trzymamy się tych samych zaleceń: dystans, do lekarza przychodzimy w maseczce i rękawiczkach, które wyrzucamy wychodząc ze szpitala. Obserwujmy zalecenia, żyjmy normalnie, natomiast my, jako lekarze i naukwocy badamy ten temat, jeśli będziemy mieć nowe informacje do przekazania na pewno podzielimy się nimi - dodaje.