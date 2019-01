Co raz więcej chorych na grypę w Małopolsce. Tylko w ostatnim tygodniu w regionie zanotowano już 20 tysięcy przypadków.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Z tygodnia na tydzień lekarze odnotowują co raz więcej zachorowań. Najwięcej w regionie Nowego Sącza, Tarnowa i w samym Krakowie.

Specjaliści ostrzegają, że największy okres zachorowalności przypada na początek lutego. Wtedy drastycznie wzrasta liczba zarażonych.

W poprzednim roku, tylko w pierwszym tygodniu lutego w Małopolsce do lekarzy zgłosiło się 100 tysięcy osób.

Najgroźniejsze są powikłania pogrypowe, a jedynym skutecznym sposobem na unikniecie zachorowania jest zaszczepienie się przeciwko grypie.

Choroba jest wywołana zarażeniem się wirusem grypy. Możemy wyróżnić 3 rodzaje wirusa: A,B i C. Typ A występuje u ludzi i zwierząt. To ten typ wirusa najczęściej wywołuje zachorowania na grypę sezonową. Rzadziej chorobę powoduje typ wirusa B. Wirus C występuje u ludzi i świń i nie jest groźny dla człowieka.