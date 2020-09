Trzeba wydać 100 milionów złotych, żeby zaoszczędzić nawet 3 miliardy rocznie - mowa o programie lekowym w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Niestety, mimo apeli okulistów od ponad dwóch lat nie przesunięto pieniędzy. Najnowsze dane z Narodowego Funduszu Zdrowia są zatrważające. Zastrzyki otrzymuje niecałe 10 procent tych, którzy powinni! Alarmuje prof. Robert Rejdak – szef lubelskiej kliniki okulistyki Uniwersytetu Medycznego, szef Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Okuliści z Kiniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dokładnie przeanalizowali dane Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy przyjąć, że w naszym kraju należałoby przeprowadzić 3-4 mln specjalistycznych wizyt rocznie z powodu cukrzycy. Natomiast w 2019 r. udzielono jedynie 226 942 porad ambulatoryjnych z rozpoznaniem H36 (retinopatia cukrzycowa) głównym lub współistniejącym (Źródło NFZ), czyli znacznie mniej niż 10 proc. w stosunku do potrzeb. Skutkuje to zbyt małą wykrywalnością powikłań w ich wcześniejszej fazie i koniecznością wykonywania kosztownych zabiegów witrektomii (857 w 2019 r.) , które przeprowadza się w przypadku najcięższych powikłań. Jest to wysoce nieefektywne.

Zbyt mało wykrywa się też przypadków DME- czyli cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (tylko kilkadziesiąt tysięcy), które to powikłanie powinno zostać zdiagnozowanie u 200 tys. osób ( ok. 7 proc. chorych na cukrzycę ma DME).

/ Prof. Robert Rejdak /



Dla nich przy wykryciu na wczesnym etapie jest możliwość zablokowania rozwoju choroby prowadzącej do poważnego ograniczenia widzenia, albo nawet utraty wzroku. Skutecznym lekarstwem są iniekcje doszklistowe. I tu dane NFZ również są dramatycznie niskie.

W 2019 liczba hospitalizacji z podaniem iniekcji doszklistkowych z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym H36 wyniosła 2252 . Natomiast liczba hospitalizacji z iniekcjami wykonanych z rozpoznaniem głównym H36 to 1110. Według zaleceń światowych każdy pacjent z DME zajmującym centrum plamki powinien otrzymać co najmniej ok. 4 iniekcji rocznie do każdego oka z DME.

Niestety marnujemy pieniądze i przede wszystkim zdrowie pacjentów - mówi prof. Robert Rejdak - szef Kliniki Okulistyki Ogólnej - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Koszt podania wszystkim potrzebującym iniekcji rocznie to około 100 milionów złotych rocznie. Koszty nie zrobienia tego wyliczone już dwa lata temu to około 2-3 miliardy. To są bardzo często ludzie młodzi, pracujący. Ślepną, wypadają z rynku pracy, trzeba im przez całe życie wypłacać renty, próbować leczyć operacyjnie co generuje gigantyczne koszty, a niestety nie daje gwarancji. Tylko wczesna diagnostyka już nawet u lekarza rodzinnego, który specjalną kamerką zrobi zdjęcie dna oka, a komputer w centrum okulistycznym wstępnie go przeanalizuje daje ludziom szansę. Uchwycenie na wczesnym etapie i regularne podawanie iniekcji sprawia, że pacjent doskonale funkcjonuje przez całe lata. Normalnie uczy się, pracuje - nie jest obciążeniem dla systemu pomocy społecznej. Oczywiście niepoliczalny jest tutaj komfort samodzielnego życia- dodaje prof. Rejdak.