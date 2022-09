Matcha to dosłownie eliksir energii. To bardzo silny antyoksydant, który pomaga naszemu organizmowi w neutralizowaniu negatywnych skutków oddziaływania wolnych rodników. Przeciwutleniacze przywracają równowagę organizmu i trwale wspomagają układ odpornościowy. Ich działanie powoduje, że czujemy się zdrowsi, a procesy starzenia ulegają spowolnieniu. To właśnie matcha posiada ich największe stężenie - podaje portal nytimes-com.

Matcha - posiada w swoim składzie skoncentrowane stężenie drogocennych składników / Shutterstock Ten niezwykle zdrowy napój poprawia trawienie, koncentrację i pamięć, przyspiesza spalanie tłuszczu, dodaje energii, pomaga zachować harmonię ducha. Matcha to rodzaj zielonej herbaty, której parzenie ma swoje tradycyjne korzenie w Japonii, ale stała się popularna także w Stanach Zjednoczonych i innych krajach - podaje portal nytimes-com. Matcha pochodzi z tej samej rośliny (Camellia sinensis), co inne herbaty zawierające kofeinę. Jest uprawiana w specjalny sposób, w zacienionych miejscach, tak, aby nie była narażona na nasłonecznienie. Dzięki temu może produkować więcej aminokwasów i związków biologicznie czynnych, takich jak chlorofil i teanina. Po zebraniu liści są one mielone na drobny proszek. Czy matcha ma właściwości zdrowotne? Podczas, gdy inne liście zielonej herbaty są zwykle moczone w całości w gorącej wodzie, w składzie matchy znajduje się koncentrat wielu drogocennych składników, co zawdzięcza zmielonym, całym liściom herbaty - wyjaśnia dr Frank Hu, profesor żywienia i epidemiologii oraz przewodniczący Wydziału Żywienia w Harvard TH Chan School of Public Health. / Shutterstock I chociaż badania nad jej korzyściami zdrowotnymi nie są jeszcze ostateczne, eksperci twierdzą, że matcha zawiera duże ilości potencjalnie korzystnych związków. Przeciwutleniacze Gdy się starzejemy lub, gdy jesteśmy narażeni na niekorzystne czynniki środowiskowe, takie jak światło ultrafioletowe lub związki rakotwórcze, otrzymujemy reaktywne formy tlenu, które w naszym organizmie są przyczyną szkodliwych procesów m.in. takich jak uszkadzanie błon komórkowych - powiedział Jamie Alan, profesor Farmakologii i Toksykologii na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Jak wyjasnia dr Alan, "przeciwutleniacze, w które bogata jest matcha, są substancjami, które "neutralizują" te szkodliwe cząsteczki, zapobiegając "całej kaskadzie szkodliwych zdarzeń". Dlatego ten rodzaj herbaty może chronić komórki organizmu przed uszkodzeniem i zmniejszać ryzyko niektórych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca lub nowotwory - twierdzą dr Hu i dr Alan. Katechiny zawarte w herbacie matcha, nie tylko wspomagają walkę z wolnymi rodnikami, mają również właściwości antybiotyczne i wzmacniają nasz układ odpornościowy działając antybakteryjnie i antywirusowo. Jedna filiżanka tej herbaty dostarcza do organizmu znaczne ilości witaminy A i C, potasu, wapnia i żelaza. L-teanina - wyjątkowy aminokwas, jest składnikiem matchy Zdaniem ekspertów, ten aminokwas jest wyjątkowo korzystny dla zdrowia. Wyniki niektórych badań wskazują, L-teanina może poprawić sprawność poznawczą. Specjaliści polecają L-teaninę również ze względu na jej korzystny wpływ na utrzymanie właściwego poziomu dopaminy i serotoniny w organizmie - substancji kluczowych dla dobrego samopoczucia, kreatywności i gotowości do podejmowania wyzwań. Odgrywają one istotną rolę w wielu procesach systemu nerwowego takich jak sen, zdolności motywacyjne, zdolność odczuwania przyjemności. Serotonina pełni rolę neuromediatora, czyli "posłańca" organizmu, który przekazuje informacje między komórkami mózgowymi. Jej odpowiedni poziom, pozwala zasnąć, reguluje ciśnienie krwi. Niedobór serotoniny prowadzi do obniżonego nastroju, duży niedobór do depresji. Dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem z grupy katecholamin wydzielanych w ludzkim mózgu. Według najnowszych badań, dopamina stanowi podstawę procesów motywacyjnych, odpowiada za naszą chęć do działania, uczenia się i poznawania. / Shutterstock Kofeina. Badania wykazały, że kofeina może zwiększać funkcje poznawcze i przyspieszać metabolizm. A regularne spożywanie kawy - głównego źródła kofeiny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy, chorób serca, chorób wątroby i związanych z wiekiem zaburzeń poznawczych - powiedział dr Hu. Mimo zawartości kofeiny w matchy, po jej spożyciu poczucie przypływu energii, jest stabilniejsze, niż w przypadku stymulacji kawą, bo kofeina rozprowadzana jest we krwi w miarowych dawkach. Nie ma też zagrożenia poczuciem odpływu energii, na które skarżą się konsumenci mocnych kaw. Ostrożnie z jej nadmiarem w przypadku arytmii Istnieje wiele badań dotyczących zielonej herbaty, a ogólne dowody wskazują na to, że jest to zdrowy napój - powiedział dr Hu. Matcha ma te same składniki co zielona herbata, tylko w znacznie wyższych stężeniach - zaznaczył i podkreślił, że można bezpiecznie wywnioskować, iż oferuje te same korzyści. Dr Alan zaznaczył jednak, że chociaż matcha jest ogólnie bezpieczna, niektóre osoby - w tym te, które muszą ograniczyć spożycie kofeiny ze względu na stan zdrowia - powinny prawdopodobnie jej unikać. Jeśli masz skłonność do arytmii lub masz chorobę serca, matcha może być dla ciebie szkodliwa - mówi dr Alan. "Może ona powodować niepokój i zakłócać sen". Ogólnie rzecz biorąc, powiedział dr Hu, matcha może być zdrowym dodatkiem do diety. Ilość cukru i śmietanki, którą ludzie dodają do swojej codziennej kawy lub herbaty stała się tak ogromna, że naprawdę przeciwdziała korzyściom zdrowotnym - powiedział dr Hu. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk regularnego spożywania matchy na dłuższą metę możesz uzyskać korzyści zdrowotne - powiedział dr Hu.