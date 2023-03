Spożywanie przetworzonego mięsa, takiego jak szynka, kiełbasa i bekon, może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Globalne badanie World Cancer Research Fund wykazało, że regularne spożywanie takich produktów powoduje szesnastoprocentowy wzrost zachorowania na ten nowotwór.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

27 proc. badanych, którzy regularnie jedzą przetworzone mięso, twierdzi, że nie martwi się wpływem, jaki może to mieć na ich zdrowie - przy czym, jedna czwarta z 2000 ankietowanych dorosłych spożywa go w ilości 50 g dziennie.

Mięso przetworzone to każde mięso, które zostało zakonserwowane przez wędzenie, peklowanie, solenie lub dodanie chemicznych środków konserwujących - takie jak szynka, bekon i kiełbasy, a także mielonki.

Niektóre substancje chemiczne dodawane do mięsa w celu jego konserwacji, takie jak azotany i azotyny, wchodzą w reakcję z organizmem podczas jedzenia. To właśnie ta reakcja przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

Dr Helen Croker, szefowa analizy badań w World Cancer Research Fund, powiedziała: Wiemy, że rak jelita grubego jest czwartym najczęściej występującym nowotworem w Wielkiej Brytanii i że można by zapobiec aż 54 proc. przypadków tego nowotworu.

Najczęściej spożywane przetworzone mięso. Bekon na szczycie rankingu

Ankieta przeprowadzona w Wielkiej Brytanii przez OnePoll wykazała, że bekon był najczęściej spożywanym przetworzonym mięsem (66%) wśród mięsożerców, następnie kiełbasa (65%) i szynka (63%). Co więcej, bekon to ulubione przez Brytyjczyków nadzienie do kanapek.

Sondaż ujawnił również, że głównymi powodami, dla których ludzie sięgali po ten rodzaj mięsa, były: smak (55%), cena (44%) i wygoda (41%).

6 sposobów na ograniczenie w diecie przetworzonego mięsa

Sprawdź opis produktu pod kątem takich haseł jak: azotan, azotyn, peklowany lub solony. Jeśli widzisz te słowa, jest to przetworzone mięso.

Zmniejsz wielkość porcji przetworzonego mięsa - na przykład jeśli jesz szynkę, zjedz jeden plasterek zamiast dwóch.

Włącz do swojej diety więcej roślinnych źródeł białka, takich jak fasola czy soja.

Zamień przetworzone mięso na kurczaka i indyka. Ograniczysz w ten sposób tłuszcze nasycone w spożywanych pokarmach.

Wybieraj więcej warzyw, roślin strączkowych i produktów pełnoziarnistych. A dodatek ziół i przypraw wzmacnia smak.

Zamiast szynki lub innego przetworzonego mięsa w kanapkach, wrapach i sałatkach wybieraj konserwy rybne, takie jak tuńczyk lub jajka na twardo, hummus, awokado, sery (np. cheddar i twaróg), pieczone warzywa.





Źródło: Daily Star