Czy dieta wegańska jest zdrowsza niż jedzenie mięsa i nabiału? By się o tym przekonać, para bliźniaków - Hugo i Ross Turner – postanowili przeprowadzić eksperyment. Przez rok każdy z nich przestrzegał wybranej diety.

Hugo i Ross Turner to znani brytyjscy podróżnicy i sportowcy. Są bliźniakami jednojajowymi. Dla dobra nauki, podjęli wyzwanie polegające na stosowaniu przez 12 miesięcy dwóch różnych diet. Hugo jadł wyłącznie wegańskie jedzenie, podczas gdy Ross nadal spożywał mięso i produkty mleczne. Eksperyment przeprowadzono w Departamencie Badań nad Bliźniakami i Epidemiologii Genetycznej w King's College London.

Chcieliśmy wykorzystać model bliźniąt jednojajowych, które są klonami genetycznymi, aby przetestować wpływ diety i ćwiczeń oraz sposób, w jaki te osoby reagują na różne rodzaje pożywienia - wyjaśnia profesor Tim Spector, epidemiolog, który kierował badaniami.

Jak dieta odbiła się na zdrowiu bliźniąt?

Jak informują naukowcy, którzy analizowali wyniki eksperymentu, w porównaniu do mięsożernego Rossa, u weganina Hugo zaobserwowano duży spadek poziomu cholesterolu oraz gwałtowny wzrost odporności na cukrzycę typu 2.

Mężczyzna przyznał, że przez pierwsze kilka tygodni zmagania się z dietą wegańską, odczuwał ogromny apetyt na mięso i ser, ale w końcu przyzwyczaił się do tego i stwierdził, że czuje się bardziej "energiczny".

Ponadto, dieta wegańska wiązała się z bardziej stabilnym poziomem cukru we krwi. Co ciekawe, spowodowała jednak zaburzenie flory bakteryjnej jelit, w przeciwieństwie do diety mięsnej i mlecznej. Teoretycznie oznacza to, że weganin Hugo mógł być potencjalnie bardziej podatny na choroby niż Ross.

Organizm każdego z nas na dietę reaguje indywidualnie

Badania z 2019 roku przeprowadzone przez zespół z King's College London wykazały, że reakcje ludzi na te same pokarmy są bardzo indywidualne, nawet między bliźniakami jednojajowymi. Pomimo jedzenia tych samych posiłków, niektórzy mogą mieć gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a inni zwiększone stężenie triglicerydów (cząsteczek tłuszczu).

Zdaniem badaczy jest to związane prawdopodobnie z bakteriami jelitowymi znajdującymi się w przewodzie pokarmowym, a konkretnie z mikrobiomem jelitowym, który ma ogromny wpływ na rozkład żywności w naszym organizmie. Każdy z nas ma swój specyficzny metabolizm, dlatego na ten sam pokarm ludzie mogą reagować w różny sposób.