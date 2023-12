To najnowsze badanie nad postem przerywanym. Brytyjscy naukowcy udowadniają, że jedzenie w dziesięciogodzinnym oknie wiąże się z większą energią i lepszym nastrojem oraz mniejszym uczuciem głodu.

zdj. ilustracyjny / Shutterstock

Przerywany post, czyli ograniczenie spożycia pokarmu do ustalonego okna, to popularny schemat odchudzania. Dziesięciogodzinne okno oznacza ograniczenie dziennego harmonogramu jedzenia do dziesięciu godzin i poszczenie przez pozostałe 14 godzin. Na przykład jeśli zjesz pierwszy kęs o 9 rano, musisz zjeść ostatni kęs o 19.

Pomimo tego, że niektórzy zwolennicy postu przerywanego powszechnie promują restrykcyjne okna żywieniowe już od sześciu godzin, odkrycia szczegółowo opisane przez brytyjskich badaczy pokazują, że nawet jedzenie w mniej restrykcyjnym oknie dziesięciu godzin nadal ma pozytywne korzyści zdrowotne, takie jak poprawa nastroju, wzrost energii i zmniejszenie poczucia głodu.

Ci, którzy byli konsekwentni w swoim oknie żywieniowym, uzyskali większe korzyści niż ci, którzy zmieniali swoje okno żywieniowe z dnia na dzień.

Jest to największe badanie poza ściśle kontrolowanami warunkami klinicznymi, które pokazuje, że przerywany post może poprawić twoje zdrowie w warunkach rzeczywistych. Naprawdę ekscytujące jest to, że wyniki pokazują, że nie trzeba być bardzo restrykcyjnym, aby zobaczyć pozytywne wyniki. Dziesięciogodzinne okno żywieniowe, które było możliwe do opanowania dla większości ludzi, poprawia nastrój, poziom energii i poczucie sytości. Po raz pierwszy odkryliśmy, że ci, którzy praktykowali jedzenie ograniczone czasowo, ale nie byli konsekwentni na co dzień, nie uzyskali takich samych pozytywnych skutków zdrowotnych, jak ci, którzy byli praktykowali je codziennie - powiedziała dr Sarah Berry z King's College London.

Ważne jest nie tylko to, co jesz, ale także kiedy spożywasz posiłki

37 545 osób korzystających z aplikacji ZOE Health ukończyło podstawowy okres interwencji trwający trzy tygodnie. Uczestnicy zostali poproszeni o normalne odżywianie się przez pierwszy tydzień, a następnie dziesięciogodzinne okno żywieniowe przez dwa tygodnie.

Ponad 36 231 uczestników zdecydowało się na dodatkowe tygodnie, a 27 371 użytkowników zostało sklasyfikowanych jako wysoce zaangażowani. Wśród nich 78 proc. stanowiły kobiety, średnia wieku wyniosła 60 lat, a BMI - 25,6.

Uczestnicy, którzy przed interwencją mieli dłuższe okno żywieniowe, zauważyli jeszcze większe korzyści dla swojego zdrowia.

Cytat To badanie uzupełnia rosnącą liczbę dowodów wskazujących na znaczenie tego, jak się odżywiasz. Wpływ jedzenia na zdrowie to nie tylko to, co jesz, ale także czas, w którym decydujesz się spożywać posiłki, a okno żywieniowe jest ważnym zachowaniem żywieniowym, które może być korzystne dla zdrowia. Wyniki pokazują, że nie musimy jeść przez cały czas. Wiele osób poczuje się nasyconych, a nawet schudnie, jeśli ograniczy jedzenie do dziesięciogodzinnego okna Dr Kate Bermingham, King's College London

Żródło: King's College London