"Joga powoduje, że wszystkie nasze części są w jedności, równowadze, dlatego odstresowuje. System nerwowy zaczyna pulsować w odpowiednim rytmie. Nie chodzi o zapominanie tego, co nas trapi. Stajemy się obserwatorem tego, co się dzieje, mamy też dystans do tego, co wydarzyło się" - tak antystresowe działanie ćwiczeń tłumaczy w rozmowie z RMF FM trenerka jogi Aleksandra Duda.

