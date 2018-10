Chcesz zostać ojcem, poćwicz, przynajmniej przez miesiąc przed poczęciem - sugerują mężczyznom naukowcy z Ohio State University i Harvard Medical School. Chodzi im o zdrowie dzieci, to one bowiem wyraźnie z aktywności ojca przed poczęciem korzystają. Badania na myszach pokazały, że ćwiczenia zmieniają ekspresję pewnych genów i poprawiają stan zdrowia potomstwa, nawet do dorosłości. Pozwalają też w znacznym stopniu zredukować ewentualne negatywne skutki niezdrowego odżywiania. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Diabetes", u ludzi jest prawdopodobnie tak samo.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

