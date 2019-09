Bardzo groźnie mogło się skończyć dla pewnej 25-latki z Rhode Island w Stanach Zjednoczonych zażycie tabletki na ból zęba. Kobieta obudziła się następnego ranka i zauważyła, że jej ciało jest całe sine.

Przerażona 25-latka natychmiast pojechała na pogotowie. Czuję się słabo i jestem niebieska - powiedziała 25-latka do lekarzy na ostrym dyżurze w szpitalu w Rhode Island. Natychmiast pobrano jej krew do badań. Okazało się, że jest granatowego koloru.

Lekarze szybko ustalili, że kobieta cierpi methemoglobinemię, czyli że poziom tlenu w jej krwi drastycznie spadł - do 67 proc., a normą jest niemal sto procent. Z tego powodu chory ma wrażenie, że się dusi.

Doktor, który przyjmował pacjentkę, zorientował się, na co cierpi właśnie na podstawie koloru jej krwi i skóry. Wcześniej miał już bowiem do czynienia z takim przypadkiem. Wtedy taka reakcja nastąpiła u pacjenta po zażyciu antybiotyku. Kolor jej skóry był dokładnie taki sam. Gdy raz się to zobaczy, to ten obraz zostaje w pamięci na zawsze - mówi lekarz.

W przypadku 25-latki taka reakcja organizmu nastąpiła nie po antybiotyku, lecz po zażyciu leku przeciwbólowego, w którym była benzokaina. Pacjentka przyznała, że zażyła go bardzo dużo.

Kobiecie natychmiast podano błękit metylenowy. Już po kilku minutach poczuła się lepiej. Następnego dnia została wypisana do domu.

Lekarze nie wiedzą na razie, dlaczego leki zawierające benzokainę mogą wywołać taką reakcję. Podkreślają, że czasami wystarczy mała dawka takiego medykamentu.

NBC News