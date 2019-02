Biomateriał, który zastępuje ludzką kość to wynalazek, który w tym tygodniu został nagrodzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości "Polski produkt przyszłości". Chodzi o materiał, którym można wypełnić ubytki, które powstają w kościach po urazie sportowym albo wypadku samochodowym. Są szanse, że materiał, który na razie stosowany jest tylko w ramach eksperymentów medycznych, do końca roku otrzyma niezbędne zezwolenia, które umożliwią stosowanie go na szerszą skalę.

