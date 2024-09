Powodzie zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób – alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny. W zanieczyszczonej wodzie mogą się znaleźć bakterie kałowe, bakterie E. coli, inne drobnoustroje, ale i toksyczne substancje chemiczne.

Wleń, 16.09.2024. Dynamiczna sytuacja powodziowa w miejscowości Wleń po wylaniu rzeki Bóbr / Krzysztof Cesarz / PAP

Wskutek kontaktu z wodą powodziową zagraża nam szereg drobnoustrojów, m.in. bakterii.

- wymienia Marek Waszczewski - rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podkreślił, że jeśli woda powodziowa coś zalała - może być to na przykład żywność, którą mieliśmy schowaną w domu - należy traktować ją jako skażoną i zutylizować.



Zwrócił uwagę, że woda powodziowa niesie ze sobą bardzo różne rzeczy: Mogą się w niej znaleźć bakterie kałowe, bakterie E. coli, ale mogą również pojawić się inne drobnoustroje, o których nawet nie wiemy, dlatego że ta woda przepływa przez różne miejsca. Może przepływać przez zakłady przemysłowe, pola czy magazyny i nieść ze sobą chociażby zanieczyszczenia chemiczne lub środki ochrony roślin - zaznaczył. Dodał, że w wodzie również mogą pojawić się martwe zwierzęta.

Miałeś kontakt z wodą powodziową? Trzymaj się tych zasad!

Kluczowym dla zapobiegania wystąpieniu takich chorób na terenach powodziowych jest przestrzeganie zasad higieny. Oczywiście przede wszystkim zalecamy, żeby do tej wody powodziowej się nie zbliżać. Zdajemy sobie jednak wszyscy sprawę, że część osób bierze udział w usuwaniu skutków powodzi, a niektórzy będą już powoli wracali do swoich domów - powiedział.



W sytuacji, kiedy ktoś wróci do swojego domu i będzie z niego usuwał skutki powodzi, powinien pamiętać, żeby ubrać się właściwie, założyć rękawice ochronne i gumowe buty. Po kontakcie ze skażonymi przedmiotami, a tak należy traktować wszystkie przedmioty w domu, które zostały zalane przez wodę, należy umyć ręce i je zdezynfekować.