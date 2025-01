Warszawscy kardiochirurdzy wykonali pierwszy w Polsce zabieg ablacji serca przy użyciu najnowocześniejszej technologii elektroporacji. Operację przeszło dwoje pacjentów, którzy cierpieli na migotanie przedsionków.

Źródło zdjęć: Medtronic / Materiały prasowe

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM w Warszawie przeprowadzono zabieg ablacji serca technologią elektroporacji punktowej. To przełomowa technika, pozwala na operowanie pacjentów bardzo precyzyjnie - powiedział dr. hab. n. med. Jakub Baran, kierownik Pracowni Elektrofizjologii w Szpitalu Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Wyjaśnił, że dzięki specjalnej sondzie wprowadzanej do serca poprzez żyłę udową w pachwinie, dostarcza się do tkanek tego narządu "nowy rodzaj energii, bardzo silny, ale w sposób zlokalizowany, bezpieczny i podnoszący skuteczność zabiegu do 85 proc.".

Ta metoda, jak podkreślił specjalista, "zwiększa nasze możliwości leczenia skrajnie ciężko chorych pacjentów, którzy byli dyskwalifikowani do tej pory do zabiegów z uwagi na rozległość zmian i ryzyko związane z zabiegiem".

Ponadto, dzięki systemowi mapowania serca w 3D można było dla każdego pacjenta indywidualnie wykonać mapę jego organu.



Cytat Proszę sobie wyobrazić, że tworzymy model serca na podobieństwo dzbanka, wlewamy do niego płynną glinę, a kiedy ta zastygnie, rozbijamy nasz dzbanek i otrzymujemy dokładny odlew dr Jakub Baran

Ta nowa technika rewolucjonizuje elektrofizjologię na świecie. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce i w tej części Europy, który ją posiada i stosuje - podkreślił dr Baran. Dodał, że na razie ten system jest dostępny tylko na Starym Kontynencie, a Polska jest jednym z 13 krajów, który go posiada.

Na zaburzenia rytmu serca cierpi ponad milion Polaków. Co 5. senior w wieku 65+ choruje na migotanie przedsionków, co jest najczęstszą formą arytmii serca.

Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu oraz śmiertelność. Najbardziej skuteczną metodą w zapobieganiu nawrotów migotania przedsionków jest ablacja.