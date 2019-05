Więcej miejsc dla pacjentów przychodzących na tzw. chemioterapię dzienną ma być w Białostockim Centrum Onkologii po zakończeniu realizowanych inwestycji na oddziale onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Zarząd województwa podlaskiego przyznał szpitalowi na ten cel w kwietniu ponad 4,8 mln zł z budżetu województwa. Białostockie Centrum Onkologii podlega samorządowi województwa, jest jedynym szpitalem onkologicznym w Podlaskiem.

Pieniądze są przeznaczone na trwające prace budowlane i instalacyjne. Prace te trwają od 2019 r. Już wcześniej przeznaczono na nie również ponad 4 mln zł.

Realizowany projekt jest dwuletni, więc myślę, że w 2020 r., zgodnie z harmonogramem, ta realizacja zostanie zakończona - podkreśla dyrektor BCO Magdalena Borkowska.

Odnotowujemy stale rosnącą liczbę pacjentów i podawanych cytostatyków na pododdziale chemioterapii dziennej - poinformowała rzecznik BCO Monika Mróz. Podała, że np. w 2017 r. pacjentom wykonano w takim właśnie trybie ponad 14,2 tys. tzw. wlewów, w 2018 r. już ponad 15 tys. Do tego dochodzą chemioterapie wykonywane pacjentom z oddziałów szpitalnych. W 2017 r. było ich ponad 11 tys., w 2018 r. ponad 12 tys. W związku z tak dużą liczbą chemioterapii dziennej szpital wydłużył godziny pracy tej poradni.

Zauważamy, że stan zdrowia wielu naszych pacjentów pozwala na leczenie ich ambulatoryjnie, dlatego też dążymy do zmiany modelu z leczenia szpitalnego do leczenia w warunkach dziennych - powiedziała Monika Mróz o inwestycji na oddziale onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej.

Dyrektor BCO dodała, że leczenie ambulatoryjne przynosi takie same efekty co leczenie podczas hospitalizacji, a jest tańsze, dlatego szpital stara się o to, by miejsc, gdzie pacjenci będą poddawani chemioterapii, było więcej. Szpital nie podał dokładnie, ile miejsc do takiej chemioterapii przybędzie, ale ocenia, że na pewno wpłynie to na większy dostęp pacjentów do leczenia.

W budynku, gdzie będzie oddział onkologii klinicznej, znajdzie się również Zakład Diagnostyki Obrazowej z nowymi urządzeniami do diagnostyki nowotworów, np. mammograf, aparat RTG i urządzenia do USG.

Magdalena Borkowska poinformowała także, że szpital jest w trakcie rozbudowy pracowni leków cytostatycznych i sterylizatorni. Są też kolejne plany inwestycyjne, m.in. utworzenia centrum kompleksowego leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych u kobiet Breast Cancer Unit.