W czasopiśmie "Journal of Clinical Medicine" opublikowano wyniki badań dotyczących zachorowalności na alergie dróg oddechowych wśród dzieci i młodzieży w Krakowie. Jak się okazało, w ciągu 10 lat liczba tych schorzeń systematycznie spadała. Zdaniem badaczy, jest to efekt walki o czyste powietrze, ale nie tylko.

Alergolog: Moi pacjenci na równi z pogodą sprawdzają stan powietrza i wiedzą, kiedy np. zrezygnować ze spaceru z dzieckiem / Shutterstock

Mamy naukowe dowody, że walka o czyste powietrze się opłaca - podkreśliła prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum UJ. Z badań jej zespołu wynika, że wraz z obniżeniem stężeń szkodliwych pyłów w powietrzu w Krakowie zmniejszyła się częstość występowania astmy i alergicznego nieżytu nosa.



W kwietniu tego roku zakończono analizę wyników badań prowadzonych w ramach miejskiego Programu Profilaktyki Astmy i Chorób Alergicznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej w latach 2008-2018.

W części ankietowej badania udział wzięło 75 tys. dzieci i młodzieży z Krakowa. 40 proc. respondentów, czyli ok. 30 tys., zgłosiło objawy alergii. Blisko połowa z nich nie była zdiagnozowana i leczona. Następnie wykonano testy alergologiczne i potwierdzono alergie u 60 proc. badanych.

Na przestrzeni 10 lat badania wykazały zmniejszenie częstości występowania astmy w obu grupach wiekowych, tj. 7-8 lat z 22 proc. do ok. 9 proc, a u 16-17 z 22 proc. do ok. 5 proc. Z kolei częstość występowania alergicznego nieżytu nosa obniżyła się w grupie nastolatków z ok. 64 proc. do ok. 36 proc.

Cytat W okresie prowadzonych przez nas badań, średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w Krakowie obniżało się. Dlatego możemy uznać, że zmniejszenie chorób alergicznych związane jest z obniżoną ekspozycją na zanieczyszczone powietrze prof. Ewa Czarnobilska, Collegium Medicum UJ

Lekarz: Moi pacjenci wiedzą, kiedy zrezygnować ze spaceru z dzieckiem

Zdaniem alergolog prof. Ewy Czarnobilskiej, poprawa stanu zdrowia uczniów z krakowskich szkół jest efektem działań profilaktycznych podjętych w mieście po 2010 r. przez organizacje pozarządowe i akcje inicjowane przez urząd miasta:

Cytat Cieszy mnie również wzrost świadomości moich pacjentów, którzy dziś doskonale wiedzą, jak ograniczyć niekorzystny wpływ smogu na nasz organizm - na równi z pogodą sprawdzają stan powietrza i wiedzą, kiedy np. zrezygnować ze spaceru z dzieckiem

Smog może uczulać

Zespół lekarzy z Collegium Medicum UJ w ostatnich latach przeprowadził też pierwsze w Polsce badania reakcji krwi zdrowych osób na smog, tym samym pierwsi na świecie udowodnili istnienie alergii na smog. W przeciwieństwie jednak do innych rodzajów alergii w tej na smog nie ma odczulania.

Jest wiele publikacji, które mówią, że zanieczyszczenie powietrza powoduje przewlekłe choroby dróg oddechowych, ale nikt nie udowodnił, że to zanieczyszczenie powietrza może wywołać u osoby zdrowej reakcje alergiczną, czyli że można mieć alergię na smog - podkreśliła koordynator projektu prof. Ewa Czarnobilska.