"Początek roku to dobry moment, by rozpocząć przygotowanie formy na lato" - przekonują w RMF FM trenerzy personalni. Co możemy zrobić, by do lata poprawić formę?

Trener personalny i fizjoterapeuta Maciej Sobański. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jeśli chcemy schudnąć do wakacji, polecam ćwiczenia wielostawowe: przysiady, podciągania, wykroki z obciążaniem, potem zakroki. Wykroki to wypady nóg w przód, a zakroki to wypady nóg w tył, na stojąco - mówi w RMF FM trener personalny i fizjoterapeuta Maciej Sobański.

Do czerwca możemy zrobić bardzo wiele, załóżmy, że wykonujemy trzy treningi w tygodniu, czyli dwanaście treningów w miesiącu. Do wakacji będziemy mieć ponad 70 treningów, w tym czasie można zrobić bardzo wiele - podkreśla Sobański.

"Piekarnik na naszym brzuchu"

Gdy chcemy, by lepiej wyglądał nasz brzuch, polecam ćwiczenia na mięśnie brzucha. Każdy z nas ma te mięśnie, wystarczy je odkryć. Podczas zwisu na drążku, kolanami możemy zbliżać się do brody, opuścić nogi, wykonać to piętnaście razy, tylko potrzebny będzie drążek. Jeśli drążka nie mamy, polecam zwykłe brzuszki, z pracą na tempie, wszystko to, co spowoduje, jak mówią trenerzy, że odpali się piekarnik na naszym brzuchu - dodaje Maciej Sobański.

Trenować możemy zarówno na siłowni, jak i na zewnątrz. Polecam przygotowanie odzieży termicznej, jeśli ćwiczymy na zewnątrz. W ciągu pięciu, sześciu miesięcy możemy zmniejszyć masę ciała o około 10 kilogramów, jeśli ćwiczenia połączymy ze zdrową dietą, bo za chudnięcie odpowiada deficyt kaloryczny - tłumaczy trener. Dodajmy do tego ćwiczenia wielostawowe: przysiady, pompki, wyskoki, by ten ruch nie był nudny, by ciało pracowało w każdej płaszczyźnie, by trening nie był nudny. Polecam treningi trwające między 45 a 60 minut - dodaje.