Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o niezdiagnozowanej chorobie w Demokratycznej Republice Konga. Podał, że w oczekiwaniu na ustalenie przyczyny epidemii, należy zachować ostrożność wobec osób z objawami infekcji układu oddechowego przybywających z tego regionu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inspektorat zaznaczył też, by zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty władz lokalnych i WHO.

"Potrzeba zwiększonej gotowości"

Jak poinformował, na poziomie kraju (Kongo) ryzyko jest uważane za umiarkowane ze względu na lokalny charakter ogniska w strefie zdrowia Panzi w prowincji Kwango.

Jednak potencjał rozprzestrzeniania się na sąsiednie obszary, w połączeniu z lukami w systemach nadzoru i reagowania, wskazuje na potrzebę zwiększonej gotowości - zaznaczył.



Podał, że na poziomie regionalnym i globalnym ryzyko pozostaje obecnie niskie, ale "bliskość dotkniętego obszaru do granicy z Angolą budzi obawy o potencjalną transmisję transgraniczną, a stały monitoring i koordynacja transgraniczna będą niezbędne do złagodzenia tego ryzyka".

Ponad 400 przypadków niezdiagnozowanej choroby

Jak wyjaśnił GIS, między 24 października a 5 grudnia 2024 r. odnotowano 406 przypadków niezdiagnozowanej choroby z objawami gorączki, bólu głowy, kaszlu, kataru i bólu ciała, a wśród nich - 31 zgonów.

Wszystkie ciężkie przypadki zgłoszono również jako poważne niedożywienie. Większość zgłoszonych przypadków dotyczy dzieci, szczególnie poniżej piątego roku życia - zaznaczył.



Inspektorat poinformował, że obszar jest wiejski i odległy, a dostęp do niego jest dodatkowo utrudniony przez trwającą porę deszczową. Podkreślił, że zespoły szybkiego reagowania zostały rozmieszczone w celu zidentyfikowania przyczyny i wzmocnienia reakcji.



Zespoły ekspertów zbierają próbki do badań laboratoryjnych, zapewniają bardziej szczegółową charakterystykę kliniczną wykrytych przypadków, badają dynamikę transmisji i aktywnie poszukują dodatkowych przypadków, zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i na poziomie społeczności. Zespoły pomagają również w leczeniu pacjentów, komunikacji ryzyka i zaangażowaniu społeczności - przekazał GIS.



Jednocześnie zaznaczył, że biorąc pod uwagę zgłaszane objawy kliniczne oraz szereg powiązanych zgonów, ostre zapalenie płuc, grypa, COVID-19, odra i malaria - są uważane za potencjalne czynniki przyczynowe, a niedożywienie jest czynnikiem współistniejącym.



Trwają badania laboratoryjne w celu ustalenia dokładnej przyczyny. Na tym etapie możliwe jest również, że więcej niż jedna choroba przyczynia się do przypadków i zgonów - podał GIS.