Obowiązkowej kontroli tego, czy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do pracy w Polsce byli szczepieni, chce krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z lekarzami przygotowuje w tej sprawie rozporządzenie. Wieczorem w pomorskim Kwidzynie odnotowano kolejne, czwarte ognisko odry. Cztery osoby, które tam zachorowały to obywatele Ukrainy.

REKLAMA