Dużym sukcesem zakończył się udział reprezentantów Polski w 49. Tenisowych Mistrzostwach Świata Lekarzy rozgrywanych w Wilnie. W indywidualnych rozgrywkach polscy medycy zdobyli cztery złote medale.

W indywidualnych rozgrywkach polscy medycy zdobyli cztery złote medale. / Pixabay

W dorocznych mistrzostwach medyków w tenisie ziemnym odbywających się na Litwie uczestniczy ponad 400 zawodników z 28 państw świata. Polskę reprezentuje 40-osobowa kadra lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Tenisowym Lekarzy.



Polacy od wielu lat należą do światowej czołówki tenisowych mistrzostw. W tegorocznych zawodach, w konkurencjach indywidualnych polscy lekarze zdobyli cztery złote medale. Krążki z najcenniejszego kruszcu wywalczyli: dr Olesja Szpak z Grodziska Wielkopolskiego (kategoria open), dr Agata Wojciuk z Łukowa (kategoria 40 plus), dr Robert Telega z Krakowa (w kategorii 40 plus ) oraz dr Marcin Krywiak z Wrocławia (w kategorii 45 plus).

Polacy zdobyli także medalowe miejsce w rozgrywkach deblowych i mikstowych.

Jak podkreśla dr Jan Paradowski, dwukrotny mistrz świata w tenisie ziemnym lekarzy i tegoroczny brązowy medalista, mistrzostwa na Litwie odbywają się na bardzo wysokim poziomie sportowym, a część uczestniczących w nich lekarzy z zagranicy była nawet notowana w międzynarodowych rankingach profesjonalnych tenisistów ATP oraz WTA.

Dzięki tym zawodom dajemy przykład naszym pacjentom i pokazujemy, że zachęta sport to zdrowie - to nie są puste słowa, i to niezależnie od wieku, bo tenisowe mistrzostwa rozgrywane są także w grupie wiekowej 80 plus.To dla nas także doskonała okazja na aktywny odpoczynek oraz odreagowanie od codziennych stresów towarzyszących pracy lekarzy - mówi dr med. Joanna Szafranek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy.

49. Tenisowym Mistrzostwom Świata Lekarzy towarzyszy międzynarodowy kongres naukowy poświęcony medycynie sportowej.

Jak poinformowała Prezes Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy, dr med. Joanna Szafranek, sukcesem zakończyły się także wieloletnie starania polskich medyków o prawo do organizacji mistrzostw świata w naszym kraju.

Decyzją World Medical Tennis Society, Polska będzie gospodarzem tenisowych mistrzostw świata lekarzy w 2024 roku.