Pacjenci z Covid-19 są co najmniej trzykrotnie bardziej narażeni na wystąpienie powikłań, jeśli mają choroby przyzębia - wynika z badań opublikowanych przez "Journal of Clinical Periodontology".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Badania przeprowadzone w Katarze wśród 568 osób z powikłaniami po Covid-19 wykazały, że pacjenci z chorobami przyzębia (45 proc. badanych) 3,5-krotnie częściej trafiali na oddziały intensywnej terapii, 4,5-krotnie częściej potrzebowali respiratora i niemal 9-krotnie częściej umierali niż osoby bez chorób przyzębia. Ogólne ryzyko powikłań było u nich 3,7 razy wyższe.

Pod uwagę wzięto wiele czynników ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19, takich jak wiek, otyłość, palenie papierosów, astma, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca czy nadciśnienie.



Zwiększona podatność na powikłania u osób z chorobami przyzębia może być związana z podwyższonym poziomem stanu zapalnego.



Bakterie występujące w jamie ustnej pacjentów z chorobami przyzębia mogą być wdychane i prowadzić do infekcji płuc. Przy Covid-19 może to zwiększać ryzyko zgonu - mówi jeden z autorów analizy prof. Mariano Sanz z Uniwersytetu Complutense w Madrycie.



Te badania wskazują, że stan zapalny w jamie ustnej prowadzi do zaostrzenia przebiegu infekcji wirusowej, dlatego dbanie o zdrowie jamy ustnej powinno być jednym z zaleceń mających na celu zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 - komentuje prof. Lior Shapira, prezes Europejskiej Federacji Periodontologii.