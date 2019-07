Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed bakterią Salmonella typhimurium, którą wykryto w produkcie "Gorczyca biała cała".

Ostrzeżenie dotyczy partii 1298133 produktu "Gorczyca biała cała" z terminem przydatności do spożycia 05.2022.

Zostały podjęte działania w celu ustalenia miejsc dystrybucji kwestionowanej partii produktu i wycofania jej z obrotu - zapewnia GIS.



Prymat podał, że wszyscy klienci, którzy kupili produkt ze wskazanym w komunikacie numerem partii, zostali zidentyfikowani i poinformowani oraz poproszeni o zwracanie go do magazynów firmy.



Producent informuje wszystkich odbiorców kwestionowanej partii wyrobu gotowego, że odpowie na wszelkie pytania pod numerem (32) 47-33-833 lub przez formularz kontaktowy na stronie www.prymat.pl.



Sanepid zaleca konsumentom, by nie spożywali wskazanych partii produktu.



Ewentualne spożycie, szczególnie bez obróbki termicznej, grozi zatruciem pokarmowym.