Do końca miesiąca ma zostać podpisane rozporządzenie, które pozwoli na wypłatę 13 milionów złotych Lubelskiemu Centrum Onkologii - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. ​Lubelski oddział NFZ wciąż nie zapłacił szpitalowi za nadwykonania, bo nie ma pieniędzy. Te mają być dostępne dopiero po uruchomieniu rezerw centrali.

Rozporządzenia nie można podpisać natychmiast, bo musi przejść całą ścieżkę legislacyjną. Jak jednak przekonują naszego reportera rozmówcy z Ministerstwa Zdrowia, została ona skrócona tak bardzo, jak to tylko możliwe. Na konsultacje przeznaczono 7 dni, a to regulaminowe minimum. Skończą się one w piątek, potem analiza wyników i podpis ministra.

Pytanie tylko, czy nie jest już za późno i centrum onkologii i tak nie będzie musiało zaciągnąć wielomilionowego kredytu z rocznymi odsetkami rzędu 300 tysięcy złotych, których NFZ oczywiście nie zwróci.

