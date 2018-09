Zaostrza się sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Wstrzymano tam właśnie planowe przyjęcia pacjentów, a ponad 120 pracowników przeszło na zwolnienia lekarskie. W placówce, przypomnijmy, kilkanaścioro pielęgniarek i pielęgniarzy prowadzi od 20 dni protest głodowy.

Protest głodowy w przemyskim szpitalu trwa już od 20 dni / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Dla pacjentów ta nowa sytuacja oznacza, że na swoje planowe zabiegi lub konsultacje będą musieli poczekać. Jak długo - nie wiadomo, bo Związek Pielęgniarek i Położnych wciąż nie może porozumieć się z urzędem marszałkowskim.

Protestujący żądają wzrostu wynagrodzeń o 1300 złotych: tak, by ich pensje zrównały się z pensjami pielęgniarek w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, który również zarządzany jest przez urząd marszałkowski.

W tej chwili protest głodowy prowadzi w przemyskim szpitalu 16 osób, a dołączyć do nich mają ich rodziny.

Co więcej, w środę ponad 120 pracowników lecznicy złożyło zwolnienia lekarskie.

Wszystko to powoduje, że praca szpitala jest mocno utrudniona, przyjmowane są tylko przypadki zagrażające życiu. Dyrekcja postanowiła również połączyć część oddziałów i - o ile to możliwe - wypisywać pacjentów do domów.