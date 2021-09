W mijającym tygodniu w Polsce potwierdzono najwięcej od maja nowych zakażeń koronawirusem. W czwartek, 23 września 2021 roku były to 974 nowe przypadki Covid-19, czyli dokładnie tyle samo infekcji, co rok wcześniej, 23 września 2020. Eksperci tłumaczą, że to efekt bardziej zaraźliwego wariantu Delta i tego, że prawie połowa populacji w Polsce wciąż się nie zaszczepiła. Jednocześnie lekarze są zgodni, że czwarta fala koronawirusa nabiera tempa, wraz z nią rozpędza się sezon wirusowy, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się, że dzienna liczba nowych przypadków Covid-19 przekroczy tysiąc. Wielu lekarzy uważa, że szczyt czwartej fali przypadnie na przełom października i listopada. Sprawdzamy, jakie są prognozy ekspertów: czy realny jest scenariusz, w którym 1 listopada cmentarze będą zamykane, tak jak było rok temu?

