Lekarze, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej zyskają uprawnienia do potwierdzania Profilu Zaufanego pacjenta - zakładają przygotowane w Ministerstwie Zdrowia regulacje przyspieszające informatyzację systemu ochrony zdrowia.

Profil Zaufany (PZ) to potwierdzony zestaw danych, które w internecie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych. Dane te to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.



Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że weszły w życie kluczowe przepisy dotyczące e-zdrowia. Resort wskazał, że przygotowane w MZ regulacje "to największy w historii pakiet zmian, które posłużą przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia".



Na zmianach skorzystają wszyscy. Dzięki ustawie - założenie Profilu Zaufanego będzie jeszcze prostsze i tym samym więcej osób dostanie dostęp do e-usług, w tym do Internetowego Konta Pacjenta (IKP - pacjent.gov.pl) - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. IKP to internetowa aplikacja, w której możemy znaleźć m.in. swoje e-recepty, historię leczenia, e-skierowania i inne usługi związane ze zdrowiem.





"Uprawnienia do potwierdzania profilu będą mogli mieć lekarze, pielęgniarki, czy położne podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzje w tym zakresie będzie podejmował Narodowy Fundusz Zdrowia. Zauważalnym skutkiem takich zmian będzie większa liczba punktów potwierdzających PZ - nowe powstaną w przychodniach lekarskich" - czytamy.



Punkty potwierdzające to urzędy i niektóre banki. Resort podał, że w całej Polsce działa ponad 1500 takich miejsc.



Resort cyfryzacji wskazał, że dzięki nowym przepisom w przyszłości kolejną funkcjonalność będzie mogła zyskać aplikacja mObywatel, z której korzysta ponad 340 tysięcy osób. "Wchodząca w życie ustawa daje m.in. możliwość uruchomienia w niej usług Internetowego Konta Pacjenta, w tym możliwość zarejestrowania się do lekarza (wylegitymowania się)" - napisano. Resort wskazał, że mObywatel (na system Android 6.0 wzwyż) daje dostęp do listy niezrealizowanych eRecept.



mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji.