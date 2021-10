2 i 3 października 2021 r. w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji Sekson. Wydarzenie poświęcone jest seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Konferencja projektu Sekson to pierwsze, realizowane w takiej skali, spotkanie reprezentantów środowisk OzN, seksuologów, ginekologów, fizjoterapeutów, psychologów, organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych, poświęcone seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. W polskim społeczeństwie jest to wciąż temat tabu dlatego nie ustajemy w działaniach mających na celu zmianę takiego sposobu myślenia - mówi Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon, która organizuje to wydarzenie.

Tegoroczna edycja konferencji ma formułę hybrydową. Będzie przebiegała stacjonarnie oraz online za pośrednictwem oficjalnej strony projektu Sekson na Facebooku. Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich i całkowicie bezpłatne.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr n. hum. Alicja Długołęcka, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr n. med. Monika Łukasiewicz, dr n. med. Piotr Paweł Świniarski, dr Tomasz Sobierajski, dr n. med. Barbara Mazurkiewicz, aktywiści i aktywistki - Marta Lorczyk, Renata Orłowska, Julia Zakrocka, Małgorzata Korda-Bazelan, Tomasz Biduś, mistrzyni paraolimpijska Katarzyna Rogowiec, przedstawiciele Sex Work Polska, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszenia Doula w Polsce, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy będą rozmawiać o coachingu seksualnym, męskiej seksualności, problemach z erekcją, o tym jak radzić sobie ze stereotypowymi rolami i co to znaczy być "prawdziwym mężczyzną", dbaniu o siebie i pracy nad poczuciem własnej wartości, gadżetach erotycznych i samoakceptacji. Poruszą również problem homofobii wobec OzN.

Drugi dzień Konferencji poświęcony będzie rodzicielstwu. Prelegenci opowiedzą m.in. o codzienności macierzyństwa i tacierzyństwa z perspektywy OzN, różnych aspektach adopcji przez osoby z niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnym dzieci, ciąży i połogu.

Podczas Konferencji projektu Sekson już od trzech lata obalamy mity i rozprawiamy się ze stereotypami na temat życia intymnego i rodzinnego OzN - podkreśla Krzysztof Dobies z Fundacji Avalon.

Szczegółowy harmonogram konferencji Sekson dostępny jest na stronie www.sekson.pl.