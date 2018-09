Elektryczna stymulacja i intensywna rehabilitacja mogą pomóc osobom całkowicie sparaliżowanym po uszkodzeniu rdzenia kręgowego postawić pierwsze kroki - informują na łamach czasopisma "New England Journal of Medicine" naukowcy z Kentucky Spinal Cord Injury Research Center przy University of Louisville. Opublikowane właśnie wyniki badań pokazały poprawę u wszystkich czterech poddanych eksperymentowi osób, dwie z nich były w stanie stabilnie stać, dwie zaczęły chodzić.

